Haute-Savoie : la zone de protection contre la dermatose bovine levée par la préfecture

La préfète de Haute-Savoie a levé la zone de protection instaurée contre la dermatose nodulaire contagieuse des bovins.

Par arrêté du 4 octobre, les mesures de gestion sanitaire relatives à la dermatose nodulaire des bovins ont évolué favorablement. L'absence de nouveaux foyers permet d'alléger les contraintes pour les éleveurs du département. Les communes précédemment intégrées dans une zone de protection sont regroupées désormais dans une unique zone de surveillance.

Dans la nouvelle zone de surveillance, les visites vétérinaires obligatoires avant et après les mouvements d'animaux changeant de détenteur ne sont plus requises, excepté pour les transferts vers l'abattoir. Les éleveurs n'ont plus à solliciter de laissez-passer sanitaire pour les déplacements au sein de la zone, sans changement de détenteur.

Les restrictions sur les déplacements de bovins vers l'extérieur de la zone restent toutefois en vigueur. La préfecture appelle à maintenir "la plus grande vigilance" pour lutter contre la propagation de la maladie.