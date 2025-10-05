La Crif rend hommage aux victimes du 7 octobre

Ce dimanche 5 octobre, le conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) invite les Lyonnais à se recueillir sur la place des Terreaux à Lyon afin de rendre hommage aux victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre.

"Deux ans après l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire d’Israël, la communauté juive et républicaine se rassemblera au cœur de la cité lyonnaise pour rendre hommage aux victimes, témoigner de leur mémoire et affirmer que le combat contre la barbarie est aussi celui de la dignité humaine", annonce le conseil dans un communiqué.

L'attaque menée par la branche militaire du Hamas le 7 octobre 2023 a causé la mort de 1 259 Israéliens ainsi que l'enlèvement de 251 personnes, selon les autorités israéliennes. La réponse israélienne face à cette série d'attentat contre ses civils et ses militaires a, depuis, conduit à la mort de 67 074 Palestiniens, majoritairement civils, selon le ministère de la Santé palestinien.