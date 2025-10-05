Actualité
L’hôtel de ville de Lyon vu de la place des Terreaux © Tim Douet 2014
La Crif rend hommage aux victimes du 7 octobre

  • par Claire Martinez

    • Ce dimanche 5 octobre, le conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) invite les Lyonnais à se recueillir sur la place des Terreaux à Lyon afin de rendre hommage aux victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre.

    Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes invite les Lyonnais à un moment de recueillement ce dimanche 5 octobre à 18h sur la place des Terreaux, en mémoire des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

    "Deux ans après l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire d’Israël, la communauté juive et républicaine se rassemblera au cœur de la cité lyonnaise pour rendre hommage aux victimes, témoigner de leur mémoire et affirmer que le combat contre la barbarie est aussi celui de la dignité humaine", annonce le conseil dans un communiqué.

    L'attaque menée par la branche militaire du Hamas le 7 octobre 2023 a causé la mort de 1 259 Israéliens ainsi que l'enlèvement de 251 personnes, selon les autorités israéliennes. La réponse israélienne face à cette série d'attentat contre ses civils et ses militaires a, depuis, conduit à la mort de 67 074 Palestiniens, majoritairement civils, selon le ministère de la Santé palestinien.

