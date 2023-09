Les trois bons plans à suivre en octobre à Lyon

"Octobre est bon s'il est de saison" dit le dicton. Une charmante lapalissade qui offre trois bonnes raisons de griffonner sur vos agendas trois rendez-vous lyonnais, aussi éclectiques que repères lyonnais : la 5e édition de peinture fraîche (et dernier événement culturel dans les anciennes usines Fagor-Brandt), festival international de street-art, la Vogue des Marrons, dont les premières traces remontent au XVIIe siècle et le festival Lumière que le monde nous envie (mais auquel Cate Blanchett n'assistera pas, en raison de la grève des scénaristes et acteurs à Hollywood).

Du 11 octobre au 5 novembre

Festival Peinture fraîche

Signe de la démocratisation de cet art urbain, plus de deux cents festivals de street art se tiennent chaque année en France. Lyon ne fait pas exception : pour la cinquième année, Peinture fraîche accueille près de quatre-vingts artistes nationaux et internationaux dans les usines Fagor-Brandt (un lieu XXL qui, après ce coup de peinture, se convertira en entrepôt pour tramways). À voir notamment, les fresques fascinantes Aches (Irlande), Bust the Drip (Paris), Vile (Portugal) ou encore S.W.A.L.T (Suisse). De quoi nous changer des tags en ville.

Le street-artist Vile (Portugal) sera présent à lyon

Du 7 octobre au 12 novembre

Vogue des marrons

Dans un document de septembre 1851, date de sa création, on parlait de la “Grande fête baladoire, dite Vogue de la Croix-Rousse”. Devenue celle des marrons, car on y dégustait les premières châtaignes de l’année. Sur les places et promenades illuminées au gaz, “avec des appareils d’une invention toute nouvelle”, les spectacles de curiosités, jeux d’adresse de toutes sortes et autres amusements ont aujourd’hui fait place aux manèges à sensation, autos tamponneuses et machines à sous.

Affiche de la Vogue des Marrons de 1851

Du 14 au 22 octobre

La force sera avec le festival Lumière

Le prix Lumière sera décerné au cinéaste allemand Wim Wenders, réalisateur des Ailes du désir, pour la 15e édition du festival. Ce dernier animera aussi une master class au théâtre des Célestins. La traditionnelle projection nocturne sera consacrée à la saga Star Wars. La première trilogie, en version restaurée, sera projetée jusqu’au petit matin, précédée d’un long métrage plus récent de l’univers Star Wars. Jean-Jacques Annaud clôturera la 15e édition en (re)présentant son Nom de la rose, adapté du roman policier médiéval d’Umberto Eco.