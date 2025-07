Les expos de l’été : Vichy célèbre l’œuvre puissante et sensuelle d’Isabel Muñoz !

Notre sélection des expositions à ne pas manquer cet été sur la route de vos vacances.

Avec plus de quatre-vingts œuvres présentées, le festival photographique Portrait(s) de Vichy propose, avec d’autres expositions à travers la ville, la plus vaste rétrospective jamais consacrée en France à Isabel Muñoz, figure majeure de la photographie espagnole, qui se distingue par l’utilisation du tirage platine et de très grands formats sublimant son étude anthropologique de l’être humain.

Grande voyageuse, elle puise dans des rituels, le tango, le flamenco, la danse orientale, le buto mais aussi les arts martiaux pour élaborer un travail sur le corps et ses transformations. Le considérant comme un territoire intime mais aussi comme le reflet d’une humanité, elle interroge avec puissance et sensualité les identités de genre, le désir, la douleur, la solitude et révèle le refus de la norme. À ne pas rater !

Festival Portrait(s)/La Main gauche de la nuit - Isabel Muñoz – Du 20 juin au 28 septembre au grand établissement thermal de Vichy

Programme complet : www.ville-vichy.fr