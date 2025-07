A l'occasion de l'Euro Féminin, une fan zone sera installée au parc de la Cerisaie à Lyon les 5, 9 et 13 juillet prochains dès 20h.

A l'occasion de l'Euro Féminin qui se déroulera du 2 au 27 juillet en Suisse, une fan zone sera installée dans le 4e arrondissement de Lyon. Les supporters et supportrices sont invités à se rendre au parc de la Cerisaie pour trois soirées festives, portées par l'association de football féministe inclusive "Les lyonnasses."

La fan zone sera ouverte lors des matchs France-Angleterre le 5 juillet, France-Pays de Galles le 9 juillet et France-Pays-Bas le 13 juillet dès 20h. En plus du match diffusé sur écran géant, une buvette, un coin restauration et plusieurs animations seront accessibles sur place. Dans la limite des places disponibles, l'entrée à l'événement est libre et gratuite.

