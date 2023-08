Les expos de l'été en région : Man Ray, Maître des Lumières

Le Palais Lumière d’Évian consacre une exposition exceptionnelle à Man Ray autour de ses photos mais aussi d’œuvres qui nous font découvrir l’étendue de ses pratiques artistiques.

Si Man Ray (1890-1976) est mondialement connu pour ses photos telles que Le Violon d’Ingres ou Noire et Blanche, on connaît moins l’œuvre qu’il a construite dans de multiples domaines : peinture, sculpture, dessin, cinéma et assemblage.

Man Ray, Kiki de Montparnasse (variante de Noire et Blanche), 1926 - Collection privée © Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris [2023]. / Image : Telimage, Paris

C’est dans le magnifique Palais Lumière avec ses salles éclairées par de la lumière naturelle que les deux commissaires, Robert Rocca et Pierre-Yves Butzbach, proposent de découvrir la palette artistique de ce maître de la lumière, le tout dans l’effervescence du mouvement dadaïste et du surréalisme.

Des clichés de Paris, peu connus encore aujourd’hui

Au total, cinq cents œuvres et documents sont présentés à travers une exploration fascinante qui mêle projections, sonorisations, chansons et paroles de Man Ray.

Le public pourra revoir les portraits réalisés dans son studio parisien pour le Tout-Paris de la mode, du spectacle et du cinéma, ses amis dadaïstes et surréalistes, les artistes de Montparnasse, révélant des clichés de Paris, peu connus encore aujourd’hui.

Onze salles lui sont consacrées avec des thématiques choisies, parmi lesquelles : Les nus, Les films de Man Ray, Les lithographies et les objets, Les muses (Kiki de Montparnasse, Lee Miller, Meret Oppenheim, Nusch Éluard, Ady Fidelin, Juliet Man Ray), Les Autoportraits…

Une exposition unique autour d’un artiste inclassable, inventeur et pionnier de génie !

Man Ray, Maître des Lumières – Du 1er juillet au 5 novembre, au Palais Lumière d’Évian

www.ville-evian.fr