Des centaines de Français d'origine sénégalaise se sont rassemblés à Lyon ce samedi 5 août pour protester contre le pouvoir de Macky Sall au Sénégal.

Samedi 5 août, plusieurs centaines de Français d'origine sénégalaise se sont réunis sur la place Louis Pradel à Lyon, dans le 1er arrondissement, pour exprimer leur désaccord avec le pouvoir en place au Sénégal. Ces derniers proclamaient des slogans tels que "Macky Sall DICTATEUR", "LIBÉRATION des détenus politiques", et "La police TUE". Les participants à cette manifestation étaient unis dans leur critique du président Macky Sall, au pouvoir depuis avril 2012, qu'ils accusent d'abus d'autorité et de restreindre les libertés civiles.

"Macky Sall n'est pas clair du tout"

Le rassemblement a été marqué par une ambiance de solidarité et de détermination, avec des témoignages de personnes affirmant que la situation au Sénégal est devenue intenable. Un participant a déclaré : "Il y a eu plus de 60 morts depuis 2021 sous les coups de la police sénégalaise, plus de 100 personnes retenues en prison et Macky Sall n'est pas clair du tout au sujet de sa troisième candidature. Il essaye de semer le trouble dans le pays pour pouvoir se représenter, même s'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas."

#Lyon Toujours aussi déterminé ✊🏿🇸🇳

Nous avons l'Homme, nous allons nous battre pour le libérer, le préserver et l'installer au Palais de République inchallah !

Le Sénégal sera ainsi libéré 🇸🇳#FreeSenegal #FreeSonko pic.twitter.com/4DnFwCvF7r — MamySalam_BODIAN💍🇸🇳✊🏿 (@_Salam_LaPaix_) August 5, 2023

Le mécontentement de la diaspora sénégalaise en France est alimenté par l'arrestation récente d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition au président Macky Sall. Sonko est détenu pour avoir lancé des "appels à l'insurrection" et pour avoir encouragé la "promotion de la violence" selon le pouvoir en place, ce qui a conduit à la dissolution de son parti politique. Cette arrestation a suscité des vagues de protestation au Sénégal et à l'étranger, soulignant les inquiétudes concernant les droits de l'homme et la démocratie dans le pays.

Inquiétudes autour des élections présidentielles de février 2024

Le contexte politique sénégalais est marqué par la préparation des élections présidentielles qui se tiendront en février 2024. Le principal opposant de Macky Sall, Ousmane Sonko, étant hors jeu en raison de son arrestation, les tensions politiques s'intensifient. Certains manifestants dénoncent les tentatives présumées du président Macky Sall de perturber la stabilité du pays pour favoriser une potentielle troisième candidature, bien que cela soit en contradiction avec les limites fixées par la Constitution sénégalaise.

Outre les préoccupations politiques, les manifestants critiquent également la possible dissolution de l'Assemblée Nationale sénégalaise que cherche Macky Sall. Cette mesure suscite des inquiétudes quant à la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif.

La manifestation à Lyon, qui fait suite une mobilisation antérieure devant le Consulat du Sénégal dans la ville début août, témoigne du soutien et de la solidarité de la diaspora sénégalaise envers l'opposition politique et des préoccupations croissantes concernant la situation politique et sociale au Sénégal.