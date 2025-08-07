Actualité
Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Incendie dans l'Aude : deux colonnes de sapeurs-pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes mobilisées en renfort

  • par Nathan Bigué

    • Toujours en cours dans l'Aude, l'incendie le plus ravageur du 21e siècle en France nécessite l'envoie de renforts d'Auvergne-Rhône-Alpes.

    Ce jeudi 7 août, les sapeurs-pompiers luttent toujours contre les flammes dans le massif des Corbières, dans le département de l'Aude. Le feu a pour l'heure parcouru plus de 16 000 hectares, malgré des vents plus favorables depuis quelques heures. Sur place, près de 2 100 sapeurs-pompiers ont été sollicités.

    Parmi eux, une colonne de la région Sud-Est (entre 60 et 80 pompiers), qui regroupe les départements d'Auvergne-Rhône, a été envoyée dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août. Une seconde colonne de la région, sous le commandement du SDIS de la Haute-Loire, est aussi mobilisée, mais depuis dimanche 3 août dans le sud de la France.

    Lire aussi : La nouvelle infox de la droite lyonnaise sur les "pompiers bloqués" rue de la République

    De son côté, le syndicat majoritaire Sud SDMIS, estime qu'il "faut tirer les conclusions rapidement de cette situation". Et d'ajouter : "La solidarité est évidemment très importante entre pompiers de différentes régions. Cependant, nos dirigeants doivent se rappeler que l’on manque énormément d’effectifs pour le risque courant dans nos départements et que cette situation ne peut pas perdurer. Les soi-disant feux 'exceptionnels' sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus précoces".

    Pour rappel, début juillet, 270 sapeurs-pompiers et 90 engins d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient été envoyés en soutien des départements de l’Aude, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône contre des incendies déjà dévastateurs.

    à lire également
    Près de Lyon, il est interpellé avec huit motos volées dans son camion 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie dans l'Aude : deux colonnes de sapeurs-pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes mobilisées en renfort 13:32
    Près de Lyon, il est interpellé avec huit motos volées dans son camion  12:57
    Villeurbanne : le syndicat CNT-SO dénonce "l’exploitation" des employés de l’entreprise Many Clean 12:16
    Lyon est la ville avec la meilleure qualité de connexion internet au monde 11:40
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une personne meurt dans un incendie d'appartement 11:08
    d'heure en heure
    Le Rhône placé en vigilance orange canicule dès demain 10:35
    TCL
    Article payant Métro : pourquoi autant de pannes ? 10:00
    Une personne tombe sur les voies près de la gare de Villefranche : il s’agirait d’un suicide 09:23
    police Lyon
    Vénissieux : un jeune homme de 19 ans interpellé avec 2,1 kilos de résine de cannabis  08:52
    Pollution : avec la chaleur, la qualité de l'air est mauvaise ce jeudi à Lyon 08:20
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : le Rhône et quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:55
    Le maire d’une commune de l’Isère hospitalisé à Lyon après une violente agression 07:36
    Météo soleil
    Météo : la chaleur fait son retour sous un grand soleil ce jeudi à Lyon 07:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut