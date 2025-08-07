Toujours en cours dans l'Aude, l'incendie le plus ravageur du 21e siècle en France nécessite l'envoie de renforts d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce jeudi 7 août, les sapeurs-pompiers luttent toujours contre les flammes dans le massif des Corbières, dans le département de l'Aude. Le feu a pour l'heure parcouru plus de 16 000 hectares, malgré des vents plus favorables depuis quelques heures. Sur place, près de 2 100 sapeurs-pompiers ont été sollicités.

Parmi eux, une colonne de la région Sud-Est (entre 60 et 80 pompiers), qui regroupe les départements d'Auvergne-Rhône, a été envoyée dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août. Une seconde colonne de la région, sous le commandement du SDIS de la Haute-Loire, est aussi mobilisée, mais depuis dimanche 3 août dans le sud de la France.

De son côté, le syndicat majoritaire Sud SDMIS, estime qu'il "faut tirer les conclusions rapidement de cette situation". Et d'ajouter : "La solidarité est évidemment très importante entre pompiers de différentes régions. Cependant, nos dirigeants doivent se rappeler que l’on manque énormément d’effectifs pour le risque courant dans nos départements et que cette situation ne peut pas perdurer. Les soi-disant feux 'exceptionnels' sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus précoces".

Pour rappel, début juillet, 270 sapeurs-pompiers et 90 engins d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient été envoyés en soutien des départements de l’Aude, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône contre des incendies déjà dévastateurs.