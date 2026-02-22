Actualité
Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
Photo d’illustration (@Nathan Chaize)

Météo : des températures printanières ce dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le ciel ne sera que légèrement voilé ce dimanche 22 février, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 15 degrés.

    C’est une météo de printemps qui attend les Lyonnais aujourd’hui. Ce dimanche 22 février, la journée commence sous un ciel est encore nuageux, mais les éclaircies l’emporteront largement dans l’après-midi.

    Côté mercure, c’est un doux quasi-printanier qui est attendu. Ce matin, il fait si 6 degrés, mais cet après-midi, les températures atteindront 15 degrés, soit 5 degrés de plus que les normales de saison.

    à lire également
    "Il y aura un avant et un après" : À Lyon, 3 200 personnes défilent dans le calme avec l’ultra-droite en hommage à Quentin Deranque

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Météo : des températures printanières ce dimanche à Lyon 09:00
    "Il y aura un avant et un après" : À Lyon, 3 200 personnes défilent dans le calme avec l’ultra-droite en hommage à Quentin Deranque 21/02/26
    En direct. La préfecture du Rhône effectue trois signalements après l’hommage à Quentin 21/02/26
    Marche pour Quentin Deranque : "Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l’ultra-droite", assure Grégory Doucet 21/02/26
    Les HCL recherchent des volontaires de 80 ans et plus pour une étude sur les infections respiratoires 21/02/26
    d'heure en heure
    Rhône : une déviation mise en place sur la RD311 après l’évacuation d’un immeuble à Brindas 21/02/26
    Des Arts toujours aussi Florissants à l’Auditorium  21/02/26
    Rhône : la circulation a repris sur la RD16E2, au niveau du pont d’Azergues 21/02/26
    Danse, cirque, humour et poésie : la folie douce des Chicos Mambo 21/02/26
    CGT drapeau
    "Non au démantèlement de la Maison des Enfants" : à Lyon, la CGT sera en grève le 27 février 21/02/26
    Rhône : une fillette de 5 ans appelle les pompiers et sauve sa mère victime d’un arrêt cardiaque 21/02/26
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce samedi à Lyon  21/02/26
    Nathalie Perrin Gilbert
    Marche en hommage à Quentin : "Lyon n’est pas un terrain d’expérimentation pour des stratégies de banalisation", tance Nathalie Perrin-Gilbert 21/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut