Météo : des températures printanières ce dimanche à Lyon

Le ciel ne sera que légèrement voilé ce dimanche 22 février, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 15 degrés.

C’est une météo de printemps qui attend les Lyonnais aujourd’hui. Ce dimanche 22 février, la journée commence sous un ciel est encore nuageux, mais les éclaircies l’emporteront largement dans l’après-midi.

Côté mercure, c’est un doux quasi-printanier qui est attendu. Ce matin, il fait si 6 degrés, mais cet après-midi, les températures atteindront 15 degrés, soit 5 degrés de plus que les normales de saison.