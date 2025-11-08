Nord-Isère : il se rend chez les gendarmes avec deux poupées pédopornographiques commandées sur Shein

Un homme de 47 ans s'est dénoncé aux gendarmes de Saint-Clair-du-Rhône (Isère) pour avoir commandé deux poupées pédopornographiques sur la plateforme décriée Shein. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Des confessions qui font froid dans le dos. Alors que Shein fait face à plusieurs scandales, dont la découverte de poupées à caractère pédopornographique disponibles à la vente sur la plateforme, un homme de 47 ans s'est dénoncé à la gendarmerie de Saint-Clair-du-Rhône (Isère) en possession de deux d'entre elles.

L'individu est entré à la gendarmerie ce mercredi avec sous le bras deux sacs, contenant chacun une de ces fameuses poupées. D'après les informations du Progrès, il a raconté avoir acheté ces deux poupées pour 300 euros l'unité en juillet et en octobre, soit avant l'explosion de la polémique. Il a également avoué avoir téléchargé des images à caractère pédopornographique. À la suite de ses aveux, l'homme de 47 ans a été placé en garde à vue et une perquisition a été menée à son domicile.

Ce que découvrent les enquêteurs est glaçant : le quadragénaire porte quotidiennement des couches-culottes et accumule chez lui des vêtements pour enfants. Pendant son temps libre, en dehors de son emploi en tant que salarié d'une entreprise, il visionne en boucle des photos et vidéos à caractère pédopornographiques.

Un passage à l'acte imminent ?

S'il assure ne jamais avoir agressé d'enfant, rien ne dit que l'homme de 47 ans n'avait pas prévu de passer à l'acte. "Lorsque je suis seul, je suis dangereux. Je peux encore tenir trois mois", a-t-il déclaré devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne, rapporte le Progrès. Aurait-il pu prochainement passer à l'acte ?

Inconnu de la justice, il a été mis en examen pour "détention, importation et acquisition d'images ou représentations d'un mineur à caractère pédopornographique" et a été placé en détention provisoire. Il devra également faire l'objet d'une expertise psychiatrique.