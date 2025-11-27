Exposition : peintres des falaises d’Étretat au musée des Beaux-Arts de Lyon

Monet, Courbet, Matisse, Delacroix, Corot mais aussi Victor Hugo et surtout Guy de Maupassant ont contribué à rendre célèbres les falaises d’Étretat, fascinés par leur beauté et leurs couleurs changeantes.

Monet y revenait vingt fois dans une même journée pour peindre une scène avec à chaque fois des couleurs différentes. Leur attrait pour ce site contribua également à le transformer, au début du XXe siècle, en une station balnéaire très prisée par de nombreux artistes français et étrangers ainsi que de riches Parisiens.

Associé au Städel Museum de Francfort, le musée des Beaux-Arts propose une exposition qui rappelle l’importance de ce village de la côte normande dans l’élaboration de nouveaux langages picturaux au fil du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Autour de peintures et photographies, elle prend appui sur quatre œuvres majeures conservées dans les collections des deux institutions, toutes réalisées à Étretat : deux Vagues de Gustave Courbet (1869-1870) ainsi que deux peintures de Claude Monet, Le Déjeuner (1868-1869) et Mer agitée à Étretat (1883), et retrace la construction de ce paysage mythique dans laquelle les deux peintres ont joué un rôle majeur.

Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse. Du 29 novembre au 1er mars 2026, au musée des Beaux-Arts de Lyon – mba-lyon.fr