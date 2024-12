Métropole de Lyon : dernier virage avant l'élaboration de la convention citoyenne pour le climat

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La quatrième et avant-dernière session de la convention citoyenne pour le climat de la Métropole de Lyon est organisée ces 13 et 14 décembre, afin de travailler sur de premières hypothèses de l'avis citoyen final.

Lancée en septembre dernier, la convention citoyenne de la Métropole de Lyon pour le climat arrive presque à son terme. La quatrième et avant-dernière session de travail se déroulera ce week-end, les 13 et 14 décembre. Ces sessions, auxquelles ne sont pas invitées les élus, doivent déboucher sur la rédaction d’un avis rendu public en janvier 2025, afin de définir les priorités d'adaptation du territoire face aux conditions climatiques. Une fois remis au président Bruno Bernard, ce texte sera intégré au nouveau Plan climat-air-énergie territorial 2026-2031 (PCAET), avant d'être voté au conseil métropolitain de juin 2025.

Après une troisième session tournée vers des visites de terrain, cette nouvelle étape doit permettre aux cent habitants de la Métropole tirés au sort de travailler sur "les premières hypothèses pour poser les bases d'un avis citoyen structuré", indique la collectivité dans un communiqué. Au programme, des travaux en groupes thématiques, des retours d'expériences sur les transformations nécessaires d'ici 2050 ou encore l'élaboration collective de l'avis citoyen.

Pour rappel, les cent Grands Lyonnais participants ont été tirés au sort. Le panel de citoyens a été pensé pour être le plus diversifié possible en fonction de l'âge ou encore de la situation professionnelle et familiale.

