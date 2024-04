Le ballet de l'Opéra de Lyon rend hommage à Merce Cunningham

Créé en 1999 sur la musique de Gavin Bryars, BIPED est le résultat d’un travail que Merce Cunningham (1919-2009) a développé avec le logiciel LifeForms, permettant d’enregistrer des mouvements à l’aide de capteurs posés sur les articulations et extrémités des danseurs.

Après avoir été retravaillés, ces mouvements constituent des images projetées sur un écran transparent posé devant les danseurs sur scène. Comme une ombre digitale, elles se superposent aux mouvements complexes des corps, créant une chorégraphie abstraite et poétique qui démultiplie notre perception de la danse et de ses espaces.

Beach Birds (1991) illustre son long compagnonnage avec le compositeur John Cage et nous offre l’univers d’un paysage méditatif où la danse associe la rigueur au hasard, alterne entre l’immobilité des statues et la légèreté des oiseaux, dessinant la douceur de l’aube et les mouvements de la mer.

À travers des duos et des trios, les danseurs créent des figures fluides qui sculptent l’espace et se transforment au gré de différents rythmes, posant les corps dans une osmose totale avec la musique délicate de Cage.

BIPED et Beach Birds - Merce Cunningham – Ballet de l’Opéra de Lyon – Du 16 au 21 avril à l’opéra de Lyon