Lyon accueillera une compétition internationale de padel en octobre 2024.

Alors que deux des trois tournois de tennis professionnels de la Métropole s'apprêtent à quitter les terres lyonnaises, la Ville de Lyon a annoncé ce vendredi la création d'un tournoi international de padel masculin et féminin à l'initiative du Comité du Rhône Métropole de Lyon de tennis.

Du 10 au 13 octobre au Palais des Sports

La compétition se déroulera du 10 au 13 octobre au palais des Sports de Gerland. Elle bénéficie d'un niveau FIP Gold attribué par la Fédération internationale de padel. Il s'agit de la quatrième catégorie de tournoi du FIP Tour en terme de prestige, lui-même faisant office de seconde division du padel mondial, derrière le circuit Premier Padel.

Le plateau sera mixte avec 32 équipes féminines et 32 équipes masculines et deviendra dès son lancement la troisième plus grande rencontre internationale de padel en France.

"Lyon a toujours été une place forte du sport et lancer un événement de cette envergure internationale ici, autour de cette discipline émergente, le padel, dans cette magnifique salle qu’est le Palais des Sports de Gerland qui a connu les très belles heures du sport français, c’est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur", se félicite Jacques Laprée, président du comité Rhône Métropole de Lyon de tennis.