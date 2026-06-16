Culture
Last Train © Jérémy Martineau

Last train, du rock tricolore en ouverture de Linkin Park

  • par la rédaction culture

    • Last Train ouvrira les hostilités devant un stade complet au Groupama Stadium, en première partie de Linkin Park. Il y a dix ans, c'était Johnny Hallyday qui les choisissait pour deux soirées à Bercy. Ce soir, c'est une légende du nu-metal américain qui leur tend le micro, sur les terres lyonnaises où le groupe français s’est installé.

    L’histoire démarre dans un collège d'Alsace, à Dannemarie, où quatre ados empruntent les amplis pour singer leurs idoles. Jean-Noël Scherrer, Julien Peultier, Antoine Baschung et Timothée Gérard ne savent pas encore qu'ils viennent de monter dans un train qui ne s'arrêtera plus, avec plus de 600 concerts, des scènes de Bourges à l'Olympia, et une réputation de bête de scène.

    Installés à Lyon, fidèles à leur indépendance, ils ont sorti en mars leur troisième album, III, plus sombre que jamais. L'hiver dernier, ils décrochaient le prix de la tournée de l'année au Midem et enchaînaient deux Trianon complets à Paris. Au programme cet été : un Zénith parisien le 3 octobre et une tournée européenne via le Download Festival, Garorock ou Solidays. Last Train a reçu le Prix de la tournée de l'année au Midem en janvier dernier.

    En face, ce mardi 16 juin, Linkin Park n'a plus rien à prouver, et pourtant tout à reconquérir. Le groupe californien, deux Grammy Awards et plus de cent millions d'albums vendus grâce à Hybrid Theory (disque de diamant) et Meteora, avait sombré dans le silence après la mort de son chanteur Chester Bennington en 2017. Puis une renaissance avec une nouvelle voix, celle d'Emily Armstrong, un nouvel album, From Zero, et une tournée mondiale qui ramène la bande à Lyon, 25 ans après son dernier passage. Seule date du Sud-Est français pour ce From Zero World Tour, elle scelle la rencontre entre deux histoires, l'une qui démarre tout juste, l'autre qui n'en finit pas de repartir.

    Last Train et Linkin Park au Groupama Stadium. Mardi 16 juin 2026.

    Rock : Last Train en marche

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