Actualité

La PME Girard Frère change de dimension avec ses nouveaux locaux

  • par Augustin Monin

    • La chaudronnerie drômoise, spécialisée dans les pièces volumineuses, a investi ses nouveaux locaux au début du mois de mai, après un an de travaux. Ceux-ci devraient lui permettre de franchir une étape importante dans le développement de sa production.

    La chaudronnerie drômoise voit le jour en 1895 et plusieurs générations de la famille Girard s’y succèdent pour travailler l’acier. Ce n’est qu’en 2020 que la dynastie entrepreneuriale prend fin avec le rachat de l’entreprise par Raphaël Kowalski. Quelques mois plus tard, celui-ci partage la direction avec Laetitia Eugène.

    Les deux codirigeants ont enfin pu s’installer dans leurs nouveaux locaux, dans lesquels ils ont investi deux millions d’euros. Situés à proximité du précédent site, les nouveaux entrepôts et ateliers permettront à la PME d’augmenter considérablement sa production. Contacté par téléphone, Raphaël Kowalski espère atteindre les cinq millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 66 %.

    Et les commandes pleuvent déjà. Depuis un mois et demi, des ponts de douze tonnes ont notamment été commandés à Girard Frère. Mais l’immensité des ateliers ne les empêche pas de réaliser des travaux plus précis, comme la peinture, la soudure ou l’assemblage. La petite famille de la Drôme va bientôt s’agrandir puisqu’elle comptera 21 salariés, contre 19 actuellement. Un alternant en CAP ainsi qu’une employée titulaire d’une licence professionnelle en projection rejoindront en effet l’entreprise à la rentrée prochaine.

    Grâce aux modalités de leur permis de construire, un second bâtiment viendra compléter l’ensemble. L’entreprise SEDM, spécialisée dans l’usinage et la mécanique de précision et également dirigée par Raphaël Kowalski, va s’y installer. Le début du déménagement est prévu dans les prochains mois.

    à lire également
    Villefranche : des braqueurs tentent de forcer une bijouterie avec leur voiture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villefranche : des braqueurs tentent de forcer une bijouterie avec leur voiture 17:39
    .
    Frédéric Bortot, nouveau président de France Active Ain 17:35
    Prison Montluc hommage Marc Bloch
    Lyon : 82 ans après sa mort, une cérémonie d'hommage à Marc Bloch organisée dans la prison de Montluc 17:30
    Last train, du rock tricolore en ouverture de Linkin Park 17:25
    La PME Girard Frère change de dimension avec ses nouveaux locaux 17:05
    d'heure en heure
    L’arrêté anti-expulsion polémique de Saint-Denis relance le débat dans la métropole de Lyon
    Lyon : la France Insoumise demande à Grégory Doucet de mettre fin au jumelage avec Beer-Sheva en Israël 16:56
    Wind Fischer cherche à lever 1,5 million d’euros auprès du grand public 16:21
    Villeurbanne lance Solidar’été, une ligne téléphonique pour rompre l’isolement 16:10
    Fortes chaleurs : le Département du Rhône lance une opération lait de chaux sur ses routes 15:32
    Rectorat de Lyon
    Cyberattaque : l’académie de Lyon confrontée à une fuite de données 14:58
    Départs chez Coeur lyonnais : deux nouveaux groupes d'opposition se créent après l'affaire Abreu 14:36
    "On tente de refaire l’histoire" : la demande de liberté de Frédéric Péchier examinée à Lyon ce mardi 14:32
    Le groupe Ecomédia se place volontairement en redressement judiciaire 14:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut