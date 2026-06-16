La chaudronnerie drômoise, spécialisée dans les pièces volumineuses, a investi ses nouveaux locaux au début du mois de mai, après un an de travaux. Ceux-ci devraient lui permettre de franchir une étape importante dans le développement de sa production.

La chaudronnerie drômoise voit le jour en 1895 et plusieurs générations de la famille Girard s’y succèdent pour travailler l’acier. Ce n’est qu’en 2020 que la dynastie entrepreneuriale prend fin avec le rachat de l’entreprise par Raphaël Kowalski. Quelques mois plus tard, celui-ci partage la direction avec Laetitia Eugène.

Les deux codirigeants ont enfin pu s’installer dans leurs nouveaux locaux, dans lesquels ils ont investi deux millions d’euros. Situés à proximité du précédent site, les nouveaux entrepôts et ateliers permettront à la PME d’augmenter considérablement sa production. Contacté par téléphone, Raphaël Kowalski espère atteindre les cinq millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 66 %.

Et les commandes pleuvent déjà. Depuis un mois et demi, des ponts de douze tonnes ont notamment été commandés à Girard Frère. Mais l’immensité des ateliers ne les empêche pas de réaliser des travaux plus précis, comme la peinture, la soudure ou l’assemblage. La petite famille de la Drôme va bientôt s’agrandir puisqu’elle comptera 21 salariés, contre 19 actuellement. Un alternant en CAP ainsi qu’une employée titulaire d’une licence professionnelle en projection rejoindront en effet l’entreprise à la rentrée prochaine.

Grâce aux modalités de leur permis de construire, un second bâtiment viendra compléter l’ensemble. L’entreprise SEDM, spécialisée dans l’usinage et la mécanique de précision et également dirigée par Raphaël Kowalski, va s’y installer. Le début du déménagement est prévu dans les prochains mois.