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cimetière loyasse
La Ville de Lyon va mettre en place une tarification sociale pour ses cimetières.

Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse

  • par LR

    • Une femme a été retrouvée morte vendredi matin au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

    Macabre découverte ce vendredi matin à Lyon. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement. Selon les premiers éléments, la victime aurait été retrouvée pendue.

    Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la police afin de confirmer l'hypothèse d'un suicide. Selon nos confrères du Progrès, le corps a été découvert dans le carré musulman du cimetière, un secteur relativement isolé et peu fréquenté.

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