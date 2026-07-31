Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse

La Ville de Lyon va mettre en place une tarification sociale pour ses cimetières.

Une femme a été retrouvée morte vendredi matin au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

Macabre découverte ce vendredi matin à Lyon. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement. Selon les premiers éléments, la victime aurait été retrouvée pendue.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la police afin de confirmer l'hypothèse d'un suicide. Selon nos confrères du Progrès, le corps a été découvert dans le carré musulman du cimetière, un secteur relativement isolé et peu fréquenté.



