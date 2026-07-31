Camionnette blanche près des écoles à Lyon : l'affaire classée sans suite par la police

La police lyonnaise a classé sans suite l'enquête ouverte après les signalements d'une camionnette blanche près d'écoles du 8e arrondissement. Les occupants étaient des techniciens distribuant des restes de glaces, sans intention malveillante.

C'était une rumeur qui avait circulé, au point d'attirer l'attention de la police. Pendant le mois de juin, plusieurs parents d'élèves fréquentant des écoles du 8ème arrondissement ont alerté les forces de l'ordre concernant une camionnette blanche qui roulait autour de ces établissements. Plus encore, le conducteur de ce véhicule aurait proposé des glaces aux enfants.

Après avoir ouvert une enquête, la police lyonnaise a finalement annoncé ce vendredi l'avoir classé sans suite. "Il s'agissait en réalité de techniciens qui proposaient des restes d'une boite de glace sans intention malveillante. Aucune infraction n'a été commise", est-il écrit sur X.

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