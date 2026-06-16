Ce mardi 16 juin, soit 82 ans après l'assassinat de l'historien et résistant Marc Bloch, un hommage lui a été rendu dans la prison de Montluc à Lyon.

Le 16 juin 1944, Marc Bloch, historien et résistant juif, est assassiné par la Gestapo à Saint-Didier-de-Formans, près de Lyon. 82 ans plus tard, et alors que cette figure de la résistance entrera au Panthéon le 23 juin prochain aux côtés de sa femme Simonne Vidal, un nouvel hommage lui a été rendu ce mardi 16 juin au mémorial de la prison Montluc, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est en ce lieu même, que Marc Bloch avait été enfermé et torturé pendant plusieurs mois avant d'être fusillé. "Nous sommes réunis pour la troisième fois en peu de jours pour rendre hommage à la figure de Marc Bloch. Mais aujourd'hui c'est un moment particulier puisque nous sommes à Montluc, lieu d'enfermement, de souffrance, où furent détenus des femmes et des hommes dont le seul crime fût de dire non au renoncement", a expliqué Lucas Turgis, sous-préfet directeur du cabinet du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

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"Cet événement est important pour nous parce que notre école porte son nom"

Plusieurs figures politiques, dont la déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Cindy Leoni, ainsi que la députée du Rhône, Sandrine Runel étaient présentes pour rendre hommage à la figure de la résistance. Une cérémonie à la dimension pédagogique, puisque les élèves de l'école élémentaire Marc Bloch (7e arr.) étaient eux aussi présents, dans le cadre d'un travail mené sur l'historien.

"Cet événement est important pour nous parce que notre école porte son nom. Nous voulions donc connaître son histoire et nous avons découvert un homme courageux et fidèle à ses valeurs", a débuté une jeune élève de l'école primaire Marc Bloch, avant de lire un morceau de la biographie du résistant. "Marc Bloch n'est plus seulement le nom de notre école. Nous sommes fiers de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui", a alors poursuivi l'une de ses camarades. Après le chant des partisans et la Marseillaise, les jeunes élèves ont chanté un slam, imaginé en classe pour rendre hommage à l'historien.

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Premier historien à entrer au Panthéon

Lors de la cérémonie, le sous-préfet a une nouvelle fois tenu à saluer l'entrée au Panthéon de Marc Bloch, premier historien à en franchir la porte. "Il y a plusieurs façons de servir la Nation, par les armes, certes, par l'engagement, mais surtout par la connaissance", a t-il alors rappelé, avant d'affirmer : "Cette décision est bien plus qu'un hommage individuel. En ouvrant les portes du Panthéon, la Nation ne célèbre pas seulement un destin exceptionnel, elle affirme des valeurs, elle désigne des exemples et le choix de Marc Bloch dit beaucoup de la France."

Si une première gerbe de fleurs a été déposée au nom de l'Etat dans la prison de Montluc ce mardi après-midi, Marc Bloch fera officiellement son entrée au Panthéon le 23 juin prochain.

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