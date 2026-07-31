Loire : l'ASSE renforce son partenariat avec 900.care

La marque de produits d’hygiène 900.care obtient une deuxième place sur le maillot des Verts. L’ASSE et 900.care continuent leur partenariat et augmentent la visibilité de la marque française.

Après une première exposition sur le maillot de l’AS Saint-Étienne en janvier dernier, la marque 900.care, spécialisée dans des produits d’hygiène respectueux de l’environnement, est devenue le 29 juillet un partenaire officiel de l’ASSE. Désormais, 900.care sera visible sous les deux manches des joueurs. Ce positionnement original "fait directement référence au déodorant rechargeable de 900.care, la marque bénéficiera d’une visibilité unique tout au long de la saison", indique l’ASSE dans un communiqué de presse.

"Il y a six mois, nous avons imaginé avec l’ASSE l’un des emplacements sponsors les plus originaux du football français : l'aisselle des joueurs, pour faire connaître notre déodorant rechargeable ! Aujourd’hui, nous sommes très fiers de devenir Partenaire Officiel des Verts."

Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, les fondateurs de 900.care

La marque 900.care est basée à Andrévieux, dans la Loire, lieu où elle conçoit de nombreux articles d’hygiène, comme des gels pour les mains, des déodorants, des produits de beauté ou d’entretien. Pour la saison 2026/2027, cette marque française accompagnera les Verts sur leur maillot ainsi que dans les tribunes des supporters. En effet, le nouveau partenaire officiel de l’ASSE sera "présent et visible" dans le Chaudron (surnom donné au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne).

Les supporters des Verts pourront apercevoir la marque au niveau de l’espace famille qui sera désormais nommé "Corner Famille 900.care". Cette présence au plus proche des familles stéphanoises permettra à la marque de "sensibiliser les plus jeunes et leurs parents aux gestes du quotidien permettant de réduire les déchets". Des animations et des activités seront organisées par 900.care tout au long de la saison pour atteindre cet objectif.

"L’AS Saint-Étienne est ravi de voir s’étendre la collaboration avec 900.care. Ce partenariat fait sens, car il réunit deux acteurs du territoire particulièrement impliqués sur les questions environnementales et sociétales. Il permettra également à notre public présent au sein du Corner Famille 900.care de découvrir des produits sains, naturels et éco-responsables en complément des activations prévues tout au long de la saison", a ajouté Arnaud Jaouen le directeur général adjoint de l’ASSE.