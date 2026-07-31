Actualité
Le département de la Drôme s’engage auprès des communes pour relancer le tourisme après les incendies, ici la commune de Saint-Sauveur-Gouvernet (Crédit : DR)

En août, la Drôme s'engage pour le tourisme après les incendies

  • par Meline Vert

    • Tout le mois d'août, le département de la Drôme s'engage auprès des acteurs locaux pour relancer le tourisme avec une enveloppe d'un million d'euros.

    Pour relancer le tourisme dans la Drôme, la collectivité se mobilise. Après les violents incendies qui ont décimé plus de 4 000 hectares dans le massif de Justin, début juillet, mais depuis contenus, le territoire “se tourne vers l'avenir", précise un communiqué publié par le département.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes s’était d’abord engagée auprès des acteurs locaux en finançant un plan de relance en soutien aux collectivités et au tourisme, entre autres. De son côté, la Drôme en remet une couche et annonce une campagne pour permettre à la fois aux touristes d’affluer et de découvrir la richesse du territoire et aux professionnels de sortir la tête de l’eau. 

    Soutenir le tourisme aux multiples facettes

    A l’échelle locale, le département déploie une enveloppe d’un million d’euros d’aides exceptionnelles, qui seront prochainement annoncées en détail, destinées aux communes sinistrées et s’engage à financer les coûts de reconstruction et de relance. 

    La Drôme, qui vient en aide à l’activité touristique, lance aussi une campagne de promotion avec Drôme Attractivité, l’Office de tourisme et l’Agence régionale du tourisme avec un message fort : “le Diois est prêt à accueillir les visiteurs tout l’été”.

    La star du département, c’est sans aucun doute le château de Grignan, récemment rénové  qui est d’ailleurs en lice pour remporter la finale du monument préféré des Français. Jusqu’au 22 août, à l’occasion des Fêtes Nocturnes, le château laisse place à Molière et son illustre pièce L’Ecole des femmes, joyau de la comédie à la française.

    Mais ce château datant du XIIe siècle n’est pas le seul à étoffer sa programmation cet été : les châteaux de Montélimar et de Suze-la-Rousse accueilleront aussi les visiteurs avec leur lot de surprises. Au programme ? Une exposition d’armes et tenues des XI et XIIe siècles pour le premier, et une visite immersive en plein cœur du XVIe siècle pour le second avec “les défis du Seigneur Rostaing”.

    Au-delà du patrimoine, le Diois est une zone naturelle où les touristes pourront parcourir des rivières comme la Drôme, à descendre en canoë, ou profiter d’une visite de distillerie de lavande au Bleu Diois ou à la distillerie des 4 vallées.

    Le Tour de France fera escale les 6 et 7 août 

    Autre bonne nouvelle pour la Drôme. Le Tour de France féminin fera escale le vendredi 7 août pour la 7e étape de la course reliant La Voulte-sur-Rhône au Mont Ventoux, longue de 146,8 kilomètres. 

    Et pour les aficionados de cyclisme, pourquoi ne pas s’élancer la veille, le jeudi 6 août, lors de la course amateur de 111,7 km qui joint Vaison-la-Romaine au terrible Mont Ventoux. Plus de 11 000 participants et participantes sont attendus. Un événement sportif qui donnera pour sûr un rebond à l’économie du territoire.

    Lire aussi : Incendies et mégafeux : pourquoi les canadairs ne visent pas les flammes

    à lire également
    cimetière loyasse
    Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En août, la Drôme s'engage pour le tourisme après les incendies 20:39
    cimetière loyasse
    Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse 20:08
    Le logo 900.care présent sous l'aisselle des joueurs. ©ASSE
    Loire : l'ASSE renforce son partenariat avec 900.care 19:40
    voiture police faits-divers
    Camionnette blanche près des écoles à Lyon : l'affaire classée sans suite par la police 19:09
    UTMB Mont-Blanc 2026 lance une campagne pour protéger le territoire 18:46
    d'heure en heure
    Selon des scientifiques lyonnais, les humains sont responsables du stress des éléphants 18:08
    Feux de forêt dans le Rhône :"Nous devons agir dès maintenant", alerte le directeur de l'ONF 17:40
    Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 6e arrondissement selon Google 17:22
    Image illustrant la campagne de déconnexion de Loire Tourisme. ©LoireTourisme
    Loire Tourisme :"Nous avons cumulé 7,4 millions de vues sur les vidéos de cette campagne" 17:00
    Isère : D.A.T.E. mise sur une entrée en Bourse pour bâtir son usine sur le plateau matheysin 16:44
    Tassin : une maison menace de s'effondrer, une famille évacuée 16:13
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 juillet au 2 août 15:30
    police Lyon
    Lyon : un Franprix braqué dans le 6e arrondissement, les auteurs ont pris la fuite 15:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut