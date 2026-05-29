Culture
Norman c’est comme normal, à une lettre près © Hichem Dahès

La normalité en robe rose au théâtre de la Croix-Rousse

  • par Caïn Marchenoir

    • Ce spectacle produit par le théâtre bruxellois Kosmocompany est une ode à la différence, à la recherche et à l’acceptation de soi, mais surtout à la liberté d’être. 

    Norman c’est comme normal, à une lettre près correspond à la volonté de défendre les minorités qui est quasiment inscrite dans l’ADN du théâtre de la Croix-Rousse, dirigé par Courtney Geraghty. 

    L’autrice Marie Henry y met en avant, avec finesse et intelligence, une forme de diversité sans jamais tomber dans la morale, le didactisme ou, pire, le convenu. 

    Elle saisit un sujet connu et en fait du théâtre. Non pas un pamphlet sur la différence présenté de manière frontale, comme on en voit trop souvent, mais du théâtre offrant avant tout une histoire aussi folle que touchante. Elle est de surcroît inspirée d’un fait réel survenu en 2012 en Allemagne. 

    La pièce nous invite à faire la connaissance de Norman. Un petit garçon de 7 ans qui, comme ses copains, aime rire, jouer et danser. 

    Cependant, un beau jour, il décide de porter une robe rose pour aller en classe… Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est la sensation du vent qui s’engouffre entre les plis du tissu, la caresse sur sa peau et l’impression de s’envoler lorsqu’il tourne sur lui-même. 

    Mais sur le chemin, les regards changent, les murmures désapprobateurs, les ricanements se font entendre et, très vite, un tourbillon de jugements s’abat sur lui et sa famille. 

    Heureusement son père a décidé de le soutenir… Sur le plateau, c’est un spectacle pop et poétique, à mi-chemin entre le théâtre et la danse qui se joue. 

    Norman, avec sa lucidité d’enfant, questionne avec beaucoup d’humour et de tendresse les normes, le genre et l’acceptation de soi. Porté par une musique rythmée et entraînante, il nous confronte à nos préjugés et célèbre joyeusement les esprits libres.

    Norman c’est comme normal, à une lettre près – Les 5 et 6 juin au théâtre de la Croix-Rousse

    à lire également
    Théâtre : Un Petit Prince franco-chinois atterrit au TNP

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Volotea lance sa nouvelle ligne estivale depuis Lyon vers la Sardaigne 11:51
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villeurbanne : une voiture grille un feu rouge et renverse une trottinette, la victime décède 11:39
    Théâtre : Un Petit Prince franco-chinois atterrit au TNP 11:33
    De nouveaux témoignages contre Patrick Bruel lors d'un concert des Enfoirés à Lyon 11:26
    Rhône : les violences physiques ont explosé de près de 30 % en cinq ans 11:15
    d'heure en heure
    La normalité en robe rose au théâtre de la Croix-Rousse 11:01
    Fleurs fleuriste
    "C'est notre plus grosse fête de l'année" : à Lyon, les fleuristes se préparent pour la fête des Mères 10:52
    Impôts
    Rhône : il vous reste six jours pour déclarer vos impôts 10:38
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : six individus interpellés sur un point de deal et 50 kilos de cannabis saisis 10:34
    Escapades dans le Rhône : escale géologique en Beaujolais 10:22
    entrée Saône du tunnel sous Fourvière
    Tunnel de Fourvière, viaducs de Pierre-Bénite... dernier week-end de fermeture avant la fin des travaux 10:10
    Lyon : le musée Lugdunum ouvre les coulisses de l’archéologie au public 09:40
    Saint-Genis-Laval : un salarié hospitalisé après un incident chimique à l’usine Lustucru 09:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut