Théâtre : Un Petit Prince franco-chinois atterrit au TNP

C’est le spectacle le plus attendu de cette fin de saison. Avant son départ du TNP, Jean Bellorini y propose une adaptation du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, où se mêlent comédiens français Le Petit Prince et chinois.

“Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent.”

Cette phrase est tirée de l’œuvre majeure d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

Nul doute que celui qui est encore le patron du TNP (il laissera la direction de l’institution villeurbannaise à la fin de l’année), Jean Bellorini, fait partie de ces adultes qui ont précieusement gardé en eux une part d’enfance.

Il l’a d’ailleurs prouvé par des spectacles enchanteurs, adressés à des spectateurs de tous âges, comme son adaptation théâtrale des Misérables de Victor Hugo. Une pièce qu’il avait d’abord montée en 2024 en mandarin avec l’équipe du Yang Hua Theatre au Poly Theatre de Pékin.

Le Yang Hua Theatre est l’une des plus importantes compagnies de théâtre d’art en Chine. Jean Bellorini a du reste décidé de poursuivre sa fructueuse collaboration avec cette troupe, à laquelle se mêleront des comédiens et artistes français, en créant une adaptation théâtrale originale du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le Petit Prince, un monument littéraire

Dans son Histoire de la littérature française, Kléber Haedens affirmait : “Antoine de Saint-Exupéry est un ‘penseur’ irritant, plein d’idées brumeuses qu’il expose d’un ton bien trop grave et qui sont beaucoup moins originales qu’il n’a l’air de le croire.”

C’est un peu cruel et pas forcément juste envers l’écrivain né à Lyon le 29 juin 1900 et mort le 31 juillet 1944 lors d’une mission au-dessus de la Méditerranée (il était aviateur, au service de la Résistance).

En tout cas, avec Le Petit Prince, livre illustré par les aquarelles de l’auteur, écrit dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale et publié à New York en 1943, il continue de toucher d’innombrables lecteurs.

Vendu à des centaines de millions d’exemplaires, c’est le livre le plus traduit (en six cents langues et dialectes !) après la Bible.

Phénomène d’édition, phénomène culturel, Le Petit Prince est international. Plus de cent trente millions de livres, cassettes, DVD, CD audio vendus dans le monde, un musée au Japon, un opéra aux États-Unis et en Allemagne, une comédie musicale en France et en Corée, une intégration dans les programmes scolaires au Maroc, au Canada, au Liban, au Japon, en Corée, plus de quatre cents produits dérivés sous licence…

La trame est connue de tous, elle met en scène un aviateur – le double de Saint-Ex – qui, suite à une panne de moteur, doit se poser en catastrophe dans le Sahara. Il fait la connaissance d’un Petit Prince blond dont la première demande est : “Dessine-moi un mouton.” Avant de raconter au pilote sa vie riche en péripéties extraordinaires. Issu d’une autre planète, ses activités consistent à ramoner les volcans et arracher les baobabs pour qu’ils n’envahissent pas sa planète.

Du désert au champ de neige

C’est à ce conte philosophique qui propose plusieurs niveaux de lecture, à ce formidable monument littéraire que s’attaque Jean Bellorini. Mais d’une façon toute personnelle.

En effet, dans son adaptation scénique, après un atterrissage forcé, ce n’est plus dans le désert mais au milieu d’un champ de neige qu’un pilote français fait la rencontre d’un enfant chinois.

Ne parlant pas la langue de l’autre, ils apprennent à se comprendre au-delà des mots.

Ils croisent un tout Petit Prince, et un homme plus âgé qui leur récite des poèmes vieux de plus de mille ans. Ils partagent leur regard sur le monde, faisant apparaître dans l’infiniment petit l’émotion la plus grande.

À travers la poésie et grâce à la musique, ces êtres fraternisent et composent ensemble une réalité possible.

C’est donc à une redécouverte, sous un autre jour, du petit héros universel que nous invite le metteur en scène. Afin, nous confie-t-il, que “cette célébration de l’amitié et de la solidarité soit une prière pour l’humanité”.

Le Petit Prince – Du 30 mai au 6 juin au TNP