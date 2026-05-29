Ce restaurant de Givors fermé d'urgence pour manque d'hygiène

Le restaurant Grill House de Givors a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

Une nouvelle fermeture administrative dans la métropole de Lyon. Ce vendredi 29 mai, la préfecture du Rhône a indiqué avoir fermé d'urgence le restaurant Grill House situé à Givors au 18 rue Victor Hugo après un contrôlé d'hygiène mené par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône le 26 mai.

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Au cours de ce contrôle, des "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été mis en évidence comme le "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production" ou encore "la détention de denrées à des températures non conformes".

Face à ce constat et pour éviter tout "risques d'intoxication", la préfecture du Rhône a décidé de fermer l'établissement en urgence. Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, le restaurant devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 54. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture du Rhône dans son arrêté.

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