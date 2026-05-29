Actualité
Le restaurant Grill House de Givors fermé d’urgence pour manque d’hygiène. (Capture Google)

Ce restaurant de Givors fermé d'urgence pour manque d'hygiène

  • par LR

    • Le restaurant Grill House de Givors a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

    Une nouvelle fermeture administrative dans la métropole de Lyon. Ce vendredi 29 mai, la préfecture du Rhône a indiqué avoir fermé d'urgence le restaurant Grill House situé à Givors au 18 rue Victor Hugo après un contrôlé d'hygiène mené par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône le 26 mai.

    A lire aussi : Villefranche : ce salon de coiffure une nouvelle fois fermé d'urgence pour travail dissimulé

    Au cours de ce contrôle, des "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été mis en évidence comme le "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production" ou encore "la détention de denrées à des températures non conformes".

    Face à ce constat et pour éviter tout "risques d'intoxication", la préfecture du Rhône a décidé de fermer l'établissement en urgence. Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, le restaurant devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 54. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture du Rhône dans son arrêté.

    Lire aussi : Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé

    à lire également
    Plusieurs travaux à prévoir sur les routes du Rhône la semaine prochaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ce restaurant de Givors fermé d'urgence pour manque d'hygiène 13:40
    Plusieurs travaux à prévoir sur les routes du Rhône la semaine prochaine 12:55
    Les expos à ne pas manquer en juin à Lyon 12:16
    Feu vert pour le TGV-M, Lyon parmi les premiers à en profiter 12:08
    Le restaurant KEFI HF, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône. Capture d'écran
    Lyon : ce restaurant grec du 1er arrondissement fermé après un contrôle d’hygiène 12:03
    d'heure en heure
    Volotea lance sa nouvelle ligne estivale depuis Lyon vers la Sardaigne 11:51
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villeurbanne : une voiture grille un feu rouge et renverse une trottinette, la victime décède 11:39
    Théâtre : Un Petit Prince franco-chinois atterrit au TNP 11:33
    De nouveaux témoignages contre Patrick Bruel lors d'un concert des Enfoirés à Lyon 11:26
    Rhône : les violences physiques ont explosé de près de 30 % en cinq ans 11:15
    La normalité en robe rose au théâtre de la Croix-Rousse 11:01
    Fleurs fleuriste
    "C'est notre plus grosse fête de l'année" : à Lyon, les fleuristes se préparent pour la fête des Mères 10:52
    Impôts
    Rhône : il vous reste six jours pour déclarer vos impôts 10:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut