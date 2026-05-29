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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Plusieurs travaux à prévoir sur les routes du Rhône la semaine prochaine

  • par Loane Carpano

    • Plusieurs travaux menés sur les routes du Rhône impacteront la circulation du 1er au 7 juin.

    En raison de différents travaux permettant de garantir la sécurité des usagers, la circulation sur plusieurs routes du Rhône sera perturbée du 1er au 7 juin prochain.

    Du 1er au 2 juin, la RD631 sera barrée à hauteur de Joux, en raison de travaux d'assainissement. Une déviation sera mise en place pour permettre aux usagers de contourner l'axe impacté. Aux mêmes dates, des travaux de purge de voirie nécessiteront la mise en place d'une circulation en alternat sur la RD 386 à Saint-Romain-en-Gal.

    Enfin, des travaux de reprise d'une traversée seront effectués du 1er au 4 juin sur la RD 389 à Bessenay. Une circulation en alternat sera mise en place.

    Lire aussi : Rhône : un dispositif de sécurité mis en place sur la RD103-E

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