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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux personnes blessées après une collision entre trois véhicules. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Villeurbanne : une voiture grille un feu rouge et renverse une trottinette, la victime décède

  • par LR

    • Un homme de 30 ans circulant à trottinette est décédé ce vendredi matin route de Genas, à Villeurbanne, après avoir été renversé par un chauffard.

    Un drame est survenu ce vendredi 29 mai. Aux alentours de 8 h 30, un automobiliste aurait grillé un feu rouge à l’angle de la route de Genas et de la rue Decorps, à Villeurbanne, et renversé un homme sur une trottinette, rapportent nos confrères du Progrès. La voiture aurait ensuite pris la fuite.

    Le choc aurait été extrêmement violent et malgré les tentatives de réanimation, la victime, un homme âgé de 30 ans, est décédée sur place. Une enquête a été ouverte pour retrouver le chauffard.

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