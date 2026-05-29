Le Rhône enregistre une hausse de près de 30 % des violences physiques en cinq ans. Lyon, Décines et plusieurs communes de la métropole sont particulièrement concernées.

+30 % de violences physiques en cinq ans. C'est le constat établi par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure concernant les violences physiques au sein du département du Rhône. Pour rappel, elles sont divisées en deux catégories, les violences intrafamiliales et celles commises en dehors de ce cadre. Concernant ce premier aspect, le nombre de victimes est passé de 163 702 en 2020 à 256 853 en 2025, soit une hausse de 56,9 % à l'échelle nationale rapporte le Progrès. Le Rhône se classe 7e des départements avec 5 849 victimes en 2025 (3,1 ‰ habitants ), contre 4 501 cinq ans plus tôt. Un chiffre qui alerte puisque cela représente une hausse d'environ 30 % de 2020 à 2025.

Des observations qui se traduisent par de fortes disparités territoriales en 2025. Quand les faits se concentrent principalement dans la Métropole de Lyon et le Beaujolais, l'Ouest Rhodanien reste relativement épargné. Relativement, oui, puisque la ville de Tarare comptabilise 54 victimes, soit un rapport 5 pour 1 000 habitants. A Lyon, le taux de violences intra-familiales atteint 2,9 ‰. Le 9ᵉ arrondissement présente le taux le plus élevé avec 205 victimes (3,8 ‰), devant le 2ᵉ arrondissement (3,6 ‰) et le 8ᵉ arrondissement (297 victimes).

A noter la progression alarmante à Décines-Charpieu, qui passe de 86 victimes (2,9 ‰) en 2024, à 139 (4,7 ‰) une année plus tard.

Une hausse encore plus marquée sur les violences hors du cadre familial

La hausse concerne également les violences en dehors du cadre familial. En France, elles passent de 168 658 faits en 2020 à 216 096 en 2025. Une augmentation de 28,1 %. Le Rhône se classe 5ᵉ département français. Les chiffres sont tels : 7 395 victimes en 2025 (3,9 ‰), contre 5 888 en 2020. La progression est également de 30 % en cinq ans.

Côté géographie, Colombier-Saugnieu atteint un taux historique de 25 ‰ habitants, en raison de l'important trafic aéroportuaire, la commune hébergeant l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Les secteurs les plus touchés du département sont la Métropole de Lyon, avec Vénissieux, Corbas ou encore Vaulx-en-Velin ou encore l'Ouest Rhodanien et les communes de Saint-Jean-la-Bussière (14,6 ‰) mais aussi Thizy-les-Bourgs (4,9 ‰). A Lyon, la progression est palpable. La capitale des Gaules comptabilise 2 761 victimes en 2025, en hausse de plus de 18 % par rapport à 2024. Le 2ᵉ arrondissement arrive en tête avec 375 victimes (12,5 ‰), devant le 1er arrondissement (249 victimes) et le 3e arrondissement (635 victimes).

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