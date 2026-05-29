Actualité

Volotea lance sa nouvelle ligne estivale depuis Lyon vers la Sardaigne

  • par LR

    • La compagnie aérienne Volotea a ouvert ce vendredi sa septième destination en Italie depuis Lyon, vers Alghero, en Sardaigne.

    Le premier vol s’est tenu ce matin. La compagnie aérienne Volotea a inauguré ce vendredi 29 mai sa nouvelle destination vers Alghero, au nord-ouest de la Sardaigne. Il s’agit de la septième destination en Italie lancée par Volotea depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

    Deux vols par semaine sont ainsi prévus, les lundis et les vendredis, de mai à septembre, et 13 000 sièges sont également proposés sur cette liaison.

    Avec cette nouvelle desserte, Volotea poursuit le développement de son réseau. La compagnie aérienne propose désormais 32 destinations dans 9 pays : l’Algérie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Maroc, le Portugal et la République Tchèque.

    Lire aussi : Aéroport de Lyon : une nouvelle ligne Volotea déjà menacée

    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villeurbanne : une voiture grille un feu rouge et renverse une trottinette, la victime décède

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Volotea lance sa nouvelle ligne estivale depuis Lyon vers la Sardaigne 11:51
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villeurbanne : une voiture grille un feu rouge et renverse une trottinette, la victime décède 11:39
    Théâtre : Un Petit Prince franco-chinois atterrit au TNP 11:33
    De nouveaux témoignages contre Patrick Bruel lors d'un concert des Enfoirés à Lyon 11:26
    Rhône : les violences physiques ont explosé de près de 30 % en cinq ans 11:15
    d'heure en heure
    La normalité en robe rose au théâtre de la Croix-Rousse 11:01
    Fleurs fleuriste
    "C'est notre plus grosse fête de l'année" : à Lyon, les fleuristes se préparent pour la fête des Mères 10:52
    Impôts
    Rhône : il vous reste six jours pour déclarer vos impôts 10:38
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : six individus interpellés sur un point de deal et 50 kilos de cannabis saisis 10:34
    Escapades dans le Rhône : escale géologique en Beaujolais 10:22
    entrée Saône du tunnel sous Fourvière
    Tunnel de Fourvière, viaducs de Pierre-Bénite... dernier week-end de fermeture avant la fin des travaux 10:10
    Lyon : le musée Lugdunum ouvre les coulisses de l’archéologie au public 09:40
    Saint-Genis-Laval : un salarié hospitalisé après un incident chimique à l’usine Lustucru 09:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut