Volotea lance sa nouvelle ligne estivale depuis Lyon vers la Sardaigne

La compagnie aérienne Volotea a ouvert ce vendredi sa septième destination en Italie depuis Lyon, vers Alghero, en Sardaigne.

Le premier vol s’est tenu ce matin. La compagnie aérienne Volotea a inauguré ce vendredi 29 mai sa nouvelle destination vers Alghero, au nord-ouest de la Sardaigne. Il s’agit de la septième destination en Italie lancée par Volotea depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Deux vols par semaine sont ainsi prévus, les lundis et les vendredis, de mai à septembre, et 13 000 sièges sont également proposés sur cette liaison.

Avec cette nouvelle desserte, Volotea poursuit le développement de son réseau. La compagnie aérienne propose désormais 32 destinations dans 9 pays : l’Algérie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Maroc, le Portugal et la République Tchèque.

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