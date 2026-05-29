Laurence Fautra reçue par le ministre de l’Intérieur après l’incendie mortel à Décines

Laurence Fautra a demandé "des moyens financiers et humains supplémentaires", ainsi qu’une "bataille" soit menée "pour ne plus laisser des mineurs se perdre dans l’engrenage de la délinquance."

Après l’incendie d’un immeuble de la rue Sully, à Décines-Charpieu, qui a fait trois morts et une dizaine de blessés le 11 mai dernier, la maire Les Républicains de la commune, Laurence Fautra, a été reçue par le ministre de l’Intérieur ce vendredi.

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Une action "à long terme" sur le terrain

Une rencontre au cours de laquelle Laurence Fautra a pu exprimer les attentes "concrètes" de la Ville et des habitants à Laurent Nuñez, précise-t-elle dans un communiqué. L’édile demande ainsi "des moyens financiers et humains supplémentaires pour la sécurité du quotidien et pour la lutte contre le narcotrafic" ; "une bataille pour ne plus laisser des mineurs se perdre dans l’engrenage de la délinquance et de la criminalité" ; "une action à long terme" ; un "aménagement urbain repensé", mais également "un accompagnement élargi de la gestion des grands équipements" les soirs de match et de concert.

Et de conclure : "Je compte désormais sur la détermination de l’État face au fléau du trafic de stupéfiants. C’est tous ensemble que nous pourrons faire gagner la République sur tous nos territoires."

Le 28 mai, Laurence Fautra assurait dans notre émission 6 minutes chrono que, face à l’organisation "très structurée" du narcotrafic, les moyens seuls de la Ville de Décines ne suffisaient plus. Et d’ajouter : "La sécurité est une compétence régalienne : c'est à l'État d'assurer la sécurité."

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Trois personnes mises en examen après l’incendie

Pour rappel, le parquet de Lyon a annoncé que trois personnes ont été mises en examen dans le cadre de l’enquête ouverte après le drame survenu dans le quartier du Prainet des chefs de "dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné le décès de trois personnes", "dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné des blessures inférieures à huit jours d’au moins 11 victimes", et "association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, conformément aux réquisitions du parquet."

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