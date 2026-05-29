Métropole de Lyon : un gardien blessé au couteau après une intrusion dans une école

Le gardien de l’école Prévert à Neuville-sur-Saône a été agressé jeudi matin après qu’un individu s’est introduit dans l’établissement. Le suspect a pris la fuite.

Aux alentours de 5 heures, jeudi 28 mai, le gardien de l’école maternelle Jacques Prévert à Neuville-sur-Saône (Rhône) a été agressé et blessé au bras par un individu qui tentait d'entrer dans une classe.

Selon nos confrères du Progrès, le gardien aurait entendu du bruit et décidé de faire un tour de surveillance. C’est alors qu’il a aperçu le suspect et est parvenu à le faire fuir. Ce dernier est alors revenu quelques instants plus tard pour frapper le gardien et lui porter un coup de couteau à l’avant-bras. Il a ensuite pris la fuite. Fort heureusement, la blessure n’est que superficielle, mais le gardien a été très choqué.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Neuville-sur-Saône pour tenter d’identifier et de retrouver le malfrat.