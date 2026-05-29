Feu vert pour le TGV-M, Lyon parmi les premiers à en profiter

Le TGV-M d’Alstom obtient le feu vert de l'ERA. Plus écologique et plus capacitaire, il sera déployé dès septembre sur les lignes Paris-Marseille et Paris-Lyon.

L'European Railways Agency (ERA) donne le feu vert à la mise sur le marché du TGV-M, conçu par le groupe français Alstom. "L’instruction a permis de vérifier la conformité du TGV‑M aux exigences de sécurité et d’interopérabilité", précise le communiqué. Concrètement, le planning industriel prévoit une

livraison des rames destinées à l’exploitation dès le début de l’été, avec une montée en puissance progressive au second semestre 2026. Deux premières rames à partir de juin, six rames pour fin août, avec pour objectif final l'exploitation de 13 rames d’ici la fin de l’année.

Plus aérodynamiques et 20 % plus économes en énergie que les précédents, ces nouvelles rames pourront accueillir les passagers à la rentrée de septembre, à l’issue d'un roulage pré-commercial. Ce dernier permettra d’intégrer au plan de transport les 6 premières rames de TGV-M utilisé pour les TGV INOUI, "dans une fenêtre opérationnelle propice." Christophe Panichet, président directeur général de SNCF Voyageurs parle d'un "atout stratégique pour attirer plus de voyageurs et gagner sur nos marchés en France et en Europe."

Les premiers à profiter de ce nouveau modèle seront les voyageurs de l’axe à grande vitesse Paris-Marseille, puis celui de Paris-Lyon. Pour rappel, ce TGV INOUI 5e génération compte 9 voitures pour les voyageurs, contre 8 actuellement, augmentant ainsi le nombre de places à bord de 20 %, soit 740 places dans sa configuration maximale. 115 rames ont été commandées par la SNCF à Alstom en 2018, pour un montant total de 3,5 milliards d’euros.

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