Véronique Sarselli élue présidente du Syndicat d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise

Véronique Sarselli a été élue présidente du Syndicat d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL) lors du premier conseil syndical ce vendredi.

À l’occasion du premier conseil syndical qui s’est déroulé ce vendredi 29 mai, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a été élue présidente du Syndicat d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL).

Réunissant les élus de la Métropole de Lyon, de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) et de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO), le SEPAL a pour vocation de construite le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise, un document dans lequel sont inscrits les objectifs en matière de logement, de mobilités ou encore d’environnement à horizon 2040. En décembre dernier, la commission d'enquête avait rendu un avis favorable au SCOT établi par l'ancien exécutif écologiste dirigé par Bruno Bernard.

Lors de son premier discours, Véronique Sarselli a indiqué vouloir "adapter" le projet actuel du SCOT afin de "mieux répondre aux besoins du territoire, tant en termes d’accueil d’habitants que d’activités productives et d’entreprises, en agissant notamment sur le logement et les fonciers économiques", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.

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