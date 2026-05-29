À Lyon, les fleuristes commencent déjà à préparer les fleurs pour la fête des Mères, qui aura lieu ce dimanche 31 mai.

Malgré la chaleur, les fleuristes s'activent derrière leurs vitrines ce vendredi 29 mai au matin. Pivoines, roses et tulipes sont soigneusement coupées, puis disposées dans des pots. À deux jours de la fête des Mères, les fleuristes se préparent au plus gros week-end de l'année. Mais en ce mois de mai, la chaleur est venue jouer les trouble-fête, empêchant les enseignes de se préparer plusieurs jours à l'avance. "Cette année c'est très particulier, Il fait trop chaud donc nous avons du décaler nos arrivages", explique Chloé, gérante de l'enseigne O'kiosque, située sur la place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement. Elle poursuit : "Nous avons commencé mercredi, mais là nous avons vraiment reçu une partie de la fleur fraîche aujourd'hui et le reste arrivera demain, donc nous avons bien trois jours de retard par rapport à d'habitude."

Les arrivages sont importants, puisque pour de nombreux fleuristes, la Fête des Mères est la période la plus intense de l'année. "C'est notre plus grosse fête de l'année, nous faisons à peu près 10 à 15 % de plus de ventes qu'à la Saint-Valentin", affirme Chloé. Au total, la fleuriste vend près de 200 bouquets déjà conçus, "après ce sera à la demande avec nos clients", souligne-t-elle. Quelques pas plus loin, dans la boutique Les fleurs de Marie, les fleuristes s'attendent à vendre 500 bouquets sur le week-end. "Nous avons reçu les fleurs hier, aujourd'hui nous commençons à préparer, et après ça sera en continu jusqu'à dimanche soir", indique un fleuriste.

"On peut toujours trouver quelque chose même avec un petit budget"

Malgré la hausse des prix chez les producteurs, les fleuristes tentent de garder le cap pour permettre à chacun de faire plaisir à sa maman. "Il y a une hausse des prix, mais nous essayons de rester juste et de proposer des bouquets à tous les prix", souligne la gérante d'O'kiosque. Dans la boutique, des bouquets sont en vente à des prix allant de 15 à 70 euros. Même chose, du côté des Fleurs de Marie. "La vente chez le producteur a augmenté mais il y a des alternatives, donc le panier moyen reste le même, on peut toujours trouver quelque chose, même avec un petit budget", rassure le fleuriste.

Pour les petits budgets, nombreux optent pour les bouquets à composer. C'est notamment le cas à l'atelier Lavarenne, dans le 6e arrondissement. "On sent que les budgets sont plus serrés donc nous avons un banc de fleurs où chacun peut composer son bouquet suivant son budget", explique la gérante de la boutique. Pas d'excuse, donc, pour ne pas gâter sa maman ce dimanche.

Quelles fleurs choisir pour la fête des Mères ?

Pour la fête des Mères, l'atelier Lavarenne conseille de choisir des pivoines. Attention néanmoins, cette année, ces dernières ont été très précoces. Il faudra donc se dépêcher car il n'y en aura pas pour tout le monde. Dans tous les cas, Chloé, fleuriste chez O'kiosque, préconise "d'éviter les grands distributeurs" et de "prioriser les fleurs françaises", telles que le tournesol, la scabieuse, le muflier...

Lire aussi : Que faire ce week-end à Lyon ? Les bons plans du 29 au 31 mai