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Lugdunum – Musée et théâtres romains, Photo : Chloé Pasquinelli

Lyon : le musée Lugdunum ouvre les coulisses de l’archéologie au public

  • par LR

    • Le musée et les théâtres romains de Lugdunum - Musée et théâtres romains accueilleront le public gratuitement les 13 et 14 juin pour les Journées européennes de l’archéologie.

    Le passé romain de Lyon reprend vie le temps d’un week-end. Les 13 et 14 juin prochains, le site de Lugdunum participera aux Journées européennes de l’archéologie avec une programmation gratuite mêlant démonstrations, ateliers et expériences immersives.

    Au musée, les visiteurs pourront découvrir les coulisses du travail des archéologues et restaurateurs à travers plusieurs animations participatives. Parmi les temps forts annoncés : un atelier de restauration d’objets antiques, une fresque géante en LEGO ou encore une plongée en réalité virtuelle dans le Lyon antique.

    Lire aussi : Lyon : un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente

    Les théâtres romains proposeront également des démonstrations spectaculaires autour de la reconstitution historique. Dressage équestre antique, présentation d’une moissonneuse romaine recréée par des chercheurs et artisans ou encore visite des coulisses des Nuits de Fourvière rythmeront ces deux journées.

    L’événement, accessible gratuitement de 10h à 17h30, entend faire découvrir l’archéologie au grand public à travers une approche ludique et familiale.

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