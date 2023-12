L'expo qui veut relier l'intelligence artificielle avec l'art et les émotions 

La galerie Valérie-Eymeric invite Tower Art, un collectif de passionnés qui utilise les technologies de l’I.A. pour capter l’émotionnel d’une population et le transformer en œuvre d’art !

Le logiciel s’appelle Mireille et il a été conçu par Tower Art, un collectif représenté par Aymeric Portal. Basé en Suisse, il dirige sa société d’informatique Enova où en travaillant sur leurs données numériques, il conçoit des modèles qui permettent à ses clients de prendre des décisions basées sur le factuel afin de piloter leur entreprise avec des objectifs lucratifs.

“Mireille, nous dit-il, c’est tout le contraire. C’est parti de ma passion pour l’art avec l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle pour capter à un instant T les émotions d’un groupe de personnes et de les représenter sous forme d’œuvre d’art, faire en sorte que l’on voit l’actualité sur la toile.”

Ainsi, lors de la Journée de la femme en France, ils ont récupéré les messages postés sur Twitter, Mireille sélectionnant des mots et des émotions dominants (le hors norme minoritaire est dilué) pour les transformer en une image saisissante : le visage d’une femme à la fois tuméfié et qui ressemble à une poupée Barbie (photo ci-dessous).

Journée de la femme en France. Image générée par Mireille, logiciel d’I.A.

À la question sur la disparition de l’artiste avec l’I.A., Aymeric Portal est serein : “L’art a toujours existé par le regard d’un seul artiste qui représente l’émotionnel d’un moment, nous on fait l’inverse, on retranscrit l’émotion d’un groupe donc on ne le remplace pas. C’est un moyen de communication supplémentaire comme le téléphone portable ou autre, le onzième art, d’ailleurs la bande dessinée n’a pas tué le livre, ni la sculpture la peinture… Notre souhait est d’amener les gens à se poser des questions, à avoir du recul et regarder autrement la société. On peut réaliser des expositions sur de nombreux sujets et l’écologie nous intéresse particulièrement. Même si l’on vend, notre but est avant tout d’apporter notre part à ce monde grâce à Mireille et non pas en parlant de nous. On a appelé ce logiciel ainsi parce que cela rappelle la grand-tante que l’on a tous, avec son regard sur le passé mais qui permet d’écrire le présent et de comprendre le futur.”

Quinze œuvres sont ainsi présentées à la galerie Valérie-Eymeric autour de la femme, la joie et la célébration en Asie. Une exposition qui ne laissera personne indifférent !

Le projet Mireille.ia - Tower Art – Du 7 décembre au 6 janvier à la galerie Valérie-Eymeric