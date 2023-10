"L'Arche de Noé" en avant-première à Lyon : les bénéfices reversés au Refuge

Les fonds récoltés à l'occasion de l'avant-première du nouveau film de Bryan Marciano seront reversés à la Fondation le Refuge.

Ce dimanche 5 novembre, le cinéma Lumière des Terreaux accueillera la quatrième projection en avant-première de L'Arche de Noé, dans lequel jouent notamment Valérie Lemercier et Finnegan Oldfield.

Alors que l'entrée est à prix libre, les sommes récoltées le seront au profit de la Fondation le Refuge, accueillant les jeunes LGBTQ+ rejetés par leur famille et qui possède une antenne lyonnaise.

Un scénario inspiré du Refuge

Pour son nouveau film, Bryan Marciano s'est inspiré de l'association, comme le montre le synopsis : "Une association accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leurs familles. Derrière l’apparente comédie, les excès, l’envie de s'affirmer, se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d’exister, de trouver leur place dans la société. Ici, ils ont six mois, pour trouver un travail, un logement et s’accepter comme ils sont. Une course contre la montre durant laquelle Noëlle, qui dirige l’association et Alex, qui l’aide dans sa mission, sont également renvoyés à leurs propres failles et s’interrogent sur leurs motivations à aider les autres."

Ainsi, la projection est prévue dimanche à 20 heures au cinéma Lumière des Terreaux, et sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Bien que le prix soit libre, une inscription préalable est nécessaire via le site du film.