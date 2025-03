Le court-métrage d’animation Beurk !, réalisé par Loïc Espuche, a remporté le César du meilleur court-métrage d’animation ce vendredi 28 février à l’Olympia. Une belle reconnaissance pour le cinéaste originaire de Villeurbanne.

Lors de la 50ᵉ cérémonie des César, présidée par Catherine Deneuve, Loïc Espuche a dédié son prix à celles et ceux qui font vivre les courts-métrages : distributeurs, organisateurs de festivals et passionnés œuvrant souvent dans l’ombre. Beurk !, sorti au printemps 2024, met en scène des enfants en vacances découvrant l’amour avec tendresse et humour.

BEUUUURK !



C'est le titre d'un court-métrage d'animation, réalisé par Loïc Espuche, qui est nommé aux César ET aux Oscars !



C'est à découvrir gratuitement sur @FranceTV.



👉 https://t.co/U57s33xMWc pic.twitter.com/AI2nNiZSPf — france.tv cinéma (@francetvcinema) February 6, 2025

Conçu entre Lyon et Villeurbanne, le film a déjà raflé une trentaine de prix et poursuit son incroyable parcours. Il est désormais en lice pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation, avec une cérémonie prévue dans la nuit de dimanche à lundi.