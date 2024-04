À Lyon, une exposition inédite sur le film S.O.S Fantômes

Les célèbres chasseurs de fantômes ont 40 ans cette année ! À cette occasion, le Musée Cinéma et Miniature a ouvert un exposition inédite sur les archives du film.

Qui ne connaît pas cet air de musique si entêtant ? À l'occasion de la sortie du film SOS Fantômes : La Menace de glace, le musée des Miniatures et du Cinéma a ouvert un espace qui saura ravir les fans de la franchise culte. Grâce à un partenariat avec Sony Pictures France et Hasbro, le musée a rassemblé des objets et photos du tournage du film, et recréé une chambre typique des années 1980.

Parmi ces trésors figurent une tête originale de Terror Dog et des sculptures du célèbre fantôme Slimer. Cet espace dévoile l’importance culturelle et historique de la franchise S.O.S Fantômes, soulignant les avancées en matière d’effets spéciaux qui étaient révolutionnaires à l’époque. "L’exposition offre également un aperçu historique sur la création de l’Ecto-1, voiture emblématique des chasseurs de fantômes avec des pièces originales de celle-ci", indique le musée.

La date de fin de l'exposition n'a pas été communiquée.

Musée Cinéma et Miniature, 60, rue Saint-Jean (Lyon 5e)

Ouvert de 10h à 19h (18h30 en semaine)

Entrée adulte : 16,90 € (enfants 11,90 €, pack famille 49 €)

