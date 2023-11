L'Ain parie sur les micro-folies pour faciliter l'accès à la culture

En quatre ans, l'Ain s'est doté de cinq micro-folies pour limiter les inégalités géographiques et faciliter l'accès à la culture.

Le dispositif Micro-Folie, porté par le ministère de la Culture et coordonné par le parc culturel de La Villette, est en pleine expansion dans toute la France. L'objectif est de proposer des contenus culturels, ludiques et technologiques accessibles à tous.

Ainsi, sur les 415 plateformes installées en France, 79 se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes dont 5 dans l'Ain. Situés à Chazey-sur-Ain, Châtillon-sur-Chalaronne, Belley, Bresse Vallons et dans la communauté de communes Dombes Saône Vallée, ces équipements sont financés par l'État à hauteur de 80% (sur un total de 38 000 euros).

Liste complète de l'équipement compris dans une micro-folie @ La Villette

Un musée numérique

Douze musées français sont aujourd'hui investis dans le projet dont le Centre Pompidou, le Château de Versailles, l'Institut du monde arabe ou encore la Cité de la musique. Ces derniers mettent à disposition des utilisateurs plus de 5 000 œuvres au format numérique. "Cette galerie d’art numérique est une offre culturelle inédite incitant à la curiosité", indique La Villette dans un communiqué.

Grâce aux micro-folies, les habitants peuvent profiter gratuitement de contenus culturels variés, via des tablettes et un écran de projection. Les visites sont d'ailleurs proposées en autonomie ou en conférence, en présence d'un médiateur. De plus, des modules complémentaires peuvent s'ajouter au musée numérique, comme une ludothèque, un espace scénique ou un FabLab (espace de création). Ce dispositif donne une réelle liberté d'aménagement.

Micro-folie de la Ferme de Vaux © Nicolas Krief

La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte déployer prochainement 27 nouvelles micro-folies sur son territoire, dont 2 seront installées dans l'Ain.

