875 000 euros investis en Auvergne-Rhône-Alpes pour les oeuvres de 37 musées

Trente-sept musées de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont être aidés à hauteur de 875 000 euros par la Région et l'État pour financer la restauration et acquérir des oeuvres.

La Région, accompagnée par l'État, poursuit son investissement dans les collections des musées qui peuplent son territoire. Cette année, la subvention qui concerne 37 musées a été portée à 875 000 euros, sur les 2 715 000 euros du coût total d'acquisition et de restauration des oeuvres. Entre "ethnologie, beaux-arts, art contemporain, arts décoratifs, archéologie, sciences et techniques et science de la nature et de la vie", les investissements sont divers.

Une tapisserie du XVIIe siècle Les bergers et les bergères découvrent le temple d’Astrée a ainsi pu être acquise par le musée de La Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-Le- Molard grâce à une aide de 24 000 euros, sur un montant total de 60 000 euros. Sur le volet restauration, l'investissement de la Région et de l'État via la Drac a par exemple permis de restaurer une œuvre de Louis Jacques Durameau, le Combat d'Entelle et de Darès, détenue par le musée Mandet de Riom pour un montant de 11 300 euros sur un coût total de 22 600 euros.

Dans un communiqué, la Région rappelle qu'entre 2018 et 2022, elle a financé entre 700 000 et un million d'euros de projets de restauration et d'acquisition d'objets pour les musées de son territoire. Grâce à ces subventions, le musée des Beaux-Arts de Chambéry avait ainsi pu acquérir le tableau de Laurent Pecheux Virginie devant le décemvir Appius Claudius.