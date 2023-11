Bron : plus de 700 logements étudiants seront construits à proximité de l'université Lyon 2

Plus de 700 logements seront créés d'ici à la rentrée 2025 à proximité du campus de Bron de l'université Lumière Lyon 2.

D'ici à la rentrée 2025, neuf résidences étudiantes seront construites à proximité de l'université Lumière Lyon 2 à Bron rapportent nos confrères du Progrès. Au total, 682 appartements seront construits sur près de 20 000 m². Ils pourront accueillir 772 personnes puisque des colocations seront proposées.

Des colocations de plus de 100 m²

250 places seront assurées par le Crous, 150 par le bailleur social Vilogia et 372 en loyer libre. Les surfaces iront de 19m² pour le plus petit logement Crous à plus de 100 m² pour une colocation de huit personnes avec une pièce de vie de 25 m² et deux terrasses de 11m².

Sept des neufs bâtiments seront construits sur le parking de l'université et les deux restant le seront le long de la rue Paul-Langevin sur un terrain en friche appartenant à l'université.

L'aménagement urbain et les espaces verts seront quant à eux mis en œuvre par les services de la Métropole de Lyon fin 2025. 98 arbres devraient être plantés et un hectare d'espaces verts sera aménagé. Au total, le montant de l'opération s'élève à 63,5 millions d'euros.

Pour rappel, les maires LR de Bron et Saint-Priest sont opposés au projet, déplorant notamment le manque de place de stationnement, la construction des sept bâtiments impliquant d'en supprimer environ 600. Elles ne se portent pas garantes des emprunts nécessaires.