Exposition : l’art sous la ville

Transformés en musées souterrains, les parkings République et Saint-Antoine accueillent deux expositions de femmes photographes où il est question de corps, d’architecture et de déambulations.

Lyon Parc Auto poursuit sa démarche artistique entamée en 1989, faisant rentrer l’art dans une vingtaine de ses parkings pour les transformer en musées souterrains accessibles à tous.

On découvre des expositions éphémères ou des artistes créant in situ (Daniel Buren - parc Célestins et François Morellet - parc République), également des œuvres en résonance avec les Biennales de la danse et d’art contemporain. Au parc République, la Lyonnaise Blandine Soulage s’impose avec une installation issue de Déviation, série photographique qui a remporté le deuxième prix du jury du concours Les Rencontres d’Arles X Fuji 2023.

Réalisées avec des danseurs, les photos aux couleurs vives explorent la relation du corps à l’architecture et à la ville, les mettant dans des situations inhabituelles sans que l’on voie leur visage. Ils sont relâchés comme au bord d’un précipice, en opposition aux lignes de fuite, en suspension sur une ligne d’horizon, lovés entre deux murs, entremêlés le long d’escaliers ou s’imbriquent dans une forme en béton.

Ils se fondent dans l’architecture des lieux, les révèlent, rajoutant par leurs mouvements de nouvelles architectures à ce qui existe déjà. L’approche est charnelle, l’espace urbain sublimé et on aurait aimé voir plus de photos !

Texte, photographie et vidéo

Côté parc Saint-Antoine, Cassandre Colas (formée à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon puis à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles) développe un travail qui mêle texte, photographie et vidéo en lien avec les espaces qu’elle traverse, plaçant également le corps au centre de sa démarche.

Impasse - Zéro de tension, de Cassandre Colas

Zéro de tension nous plonge dans des tunnels, des parkings, des lieux sombres en béton qui semblent désertés, éclairés par des néons ou des lampadaires.

En noir et blanc, avec une utilisation du grain argentique qui ajoute à cette sensation d’être aspiré à l’intérieur de ces lieux, ponctuée de beaux fragments de textes (certains évoquent une rencontre poétisée), cette installation sans figure humaine nous fait ressentir les sensations que nous avons lors de nos propres traversées, qui sont fantasmes, oppression ou mystère.

Zéro de tension - Cassandre Colas – Jusqu’au 28 novembre au parc LPA Saint-Antoine, Lyon 2e

Déviation - Blandine Soulage – Jusqu’au 9 décembre au parc LPA République, Lyon 2e

