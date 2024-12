Katerina Andreou aux Subs : corps en état d’urgence

La chorégraphe Katerina Andreou puise dans l’esprit punk pour résister au chaos du monde.

Danseuse et chorégraphe grecque basée à Lyon, Katerina Andreou mène une recherche chorégraphique particulière, créant une gestuelle autonome ou en résonance avec la musique pour exprimer des émotions qui vont de la détresse à la libération et avec lesquelles elle cherche sa place dans la société.

Conçue dans un état d’urgence, sa danse est cris, vibrations, secousses, qui mêle impuissance existentielle et pulsion de vie. Après notamment le solo très prometteur Mourn Baby Mourn, elle présente Bless this mess (Vive ce désordre), sa première pièce de groupe avec trois danseuses et un danseur. Elle y projette son rapport à un monde qu’elle ressent violent, destructeur, synonyme de doutes et de repères instables, pour finalement démontrer que le désarroi n’est pas une fin mais un moteur de créativité. Alors elle fonce et cherche dans la confusion l’élan pour lutter contre la détresse.

Pour cela, elle puise dans l’esprit punk, non pas dans le mouvement avec ses propres codes et son esthétique mais dans une pratique, un geste punk, direct et nécessaire pour celui qui agit et qui n’est pas seulement une action impulsive, mais élaborée comme une méthode de survie face au chaos du monde.

Au cœur d’un paysage sonore puissant et électrisant, elle déploie une gestuelle qui va crescendo, jouant sur la vitesse et le mouvement syncopé, explorant le corps comme un générateur d’énergie avec laquelle les interprètes se rejoignent dans un état commun, portés par le désir de réagir et résister. Ils sont poésie, mélancolie, joie, excitation, révolte et transforment la scène en un dancefloor exaltant.



Bless this mess - Katerina Andreou – Du 17 au 20 décembre aux Subs