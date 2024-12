Métropole de Lyon : la désignation du chef de file des Républicains pour 2026 est repoussée

Photo d’illustration, logo Les Républicains. (Photo by bertrand GUAY / AFP)

Le chef de file des Républicains pour les élections 2026 dans la métropole de Lyon ne sera finalement pas désigné dimanche après la condamnation de Philippe Cochet pour détournement de fonds publics.

Initialement prévue dimanche 15 décembre, la désignation du chef de file des Républicains pour les élections 2026 dans la Métropole de Lyon a été repoussée jeudi 12 décembre en soirée à appris Lyon Capitale, confirmant une information de Lyon Mag.

Les conseillers métropolitains réclament davantage d'information sur le processus

Alors que le vote devait avoir lieu dimanche avec un collège électoral composé de maires, conseillers métropolitains, parlementaires et conseillers régionaux, les membres du groupe La Métro Positive ont demandé l'annulation du processus après la condamnation de leur président Philippe Cochet, qui doit abandonner ses mandats électoraux.

Selon nos confrères, les élus déplorent également "un manque d'informations sur le processus de désignation" et demandaient un échange sur le sujet avant l'organisation du scrutin. Dans un communiqué diffusé au moment de la parution de cet article, le président des Républicains du Rhône et maire de Bron, Jérémie Bréaud indique que l'élection se tiendra finalement "en début d'année 2025".

L'élu indique par ailleurs qu'il prendra contact avec le nouveau président du groupe La Métro Positive qui doit être élu "en début d'année prochaine". "J’invite chacun à garder ce sens du collectif à l’esprit et à ne jamais tomber dans les petits intérêts personnels qui annoncent toujours des lendemains malheureux", conclut-il.

Cette première étape est essentielle à la constitution d'un bloc de centre-droit pour contrer les écologistes à la Métropole et à la Ville. Le bloc central partira uni ont déjà annoncé Renaissance, Horizons, le Modem et le Parti Radical et l'UDI a désigné Christophe Geourjon comme chef de file pour "un large rassemblement" qui serait "le reflet du socle commun qui soutient le gouvernement de Michel Barnier".

