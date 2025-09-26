Culture
Jérôme Rouger dans Conseils aux spectateurs  © Carmen Morand

Jérôme Rouger au Théâtre de Villefranche : briser le “4e mur”  

  • par Maxime Dutheil

    • Avec Conseils aux spectateurs, Jérôme Rouger livre une fausse conférence aussi drôle que pertinente. Seul en scène, il interroge avec humour la place du public au théâtre : son rôle, ses attentes, ses maladresses… 

    En s’adressant directement à la salle, il brouille les codes traditionnels de la représentation et transforme les spectateurs en matière du spectacle. Un moment ludique, où chacun se retrouve un peu sur scène, sans vraiment y être.

    Conseils aux spectateurs – Le 30 septembre (20 h) au théâtre de Villefranche

    www.theatredevillefranche.com

