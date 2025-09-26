Jérôme Rouger au Théâtre de Villefranche : briser le “4e mur”  

Avec Conseils aux spectateurs, Jérôme Rouger livre une fausse conférence aussi drôle que pertinente. Seul en scène, il interroge avec humour la place du public au théâtre : son rôle, ses attentes, ses maladresses…

En s’adressant directement à la salle, il brouille les codes traditionnels de la représentation et transforme les spectateurs en matière du spectacle. Un moment ludique, où chacun se retrouve un peu sur scène, sans vraiment y être.

Conseils aux spectateurs – Le 30 septembre (20 h) au théâtre de Villefranche

www.theatredevillefranche.com