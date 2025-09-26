Fanny Ardant à l’Atrium de Tassin : “Avec l’amour on a tout”

“Si on est très amoureux, on se fiche du monde entier. On n’a pas envie d’argent, pas envie de pouvoir, avec l’amour on a tout.” Ce sont les mots – pour évoquer son rôle dans la pièce présentée à l’Atrium de Tassin – de la comédienne Fanny Ardant, de retour sur les planches après quatre années d’absence.

Dans La Blessure et la Soif, tiré du roman de Laurence Plazenet, elle incarne une duchesse sous le règne de Louis XIV, épouse et mère de quatre fils, qui tombe éperdument amoureuse d’un autre homme.

Dirigée par la metteuse en scène Catherine Schaub, Fanny Ardant incarne, avec la force qu’on lui connaît, une femme dévorée par une passion qui durera trente années, malgré les conventions, l’éloignement, le poids moral de la religion et la persécution. Un magnifique texte porté par une immense comédienne. À ne pas rater !

La Blessure et la Soif – Le 3 octobre à l’Atrium de Tassin – www.atrium-tassin.fr