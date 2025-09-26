Lyon : un homme condamné après avoir poursuivi et giflé sa femme à la gare Part-Dieu

Pour avoir poursuivi sa femme jusque dans une agence de location de voiture de la gare Lyon Part-Dieu et avoir giflé sa femme, un homme a été condamné à huit mois de prison ferme.

Les faits remontent au 30 mars dernier alors que la victime attendait dans une agence de location de voiture située dans la gare de Lyon Part-Dieu. Comme l’indiquent nos confrères du Progrès, alors qu’elle patientait, son mari a surgi dans l’agence, l’a bousculée avec violence pour qu’elle se lève et le suive, mais cette dernière a résisté. Le mis en cause l’a alors tirée par les cheveux avant qu’il ne la gifle. La victime s’est ensuite réfugiée sous l’un des comptoirs de l’agence.

Le prévenu aurait également continué de harceler la victime depuis sa cellule, jusqu’à commandité une représaille à son encontre deux jours avant son procès. La victime a par ailleurs reconnu que son mari avait toujours été violent. Il a été condamné à huit mois de prison ferme avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans.