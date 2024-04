Jean-Rémi Chaize : déluge de rires à la Comédie Odéon

Comme Guillaume Gallienne, Vincent Dedienne ou Laurent Lafitte, Jean-Rémi Chaize fait partie de ces comédiens qui font du théâtre (on l’a vu récemment dans Faux British) aussi bien que des spectacles d’humour.

Il a été formé à l’Ensatt (la prestigieuse École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, située à Lyon). Il a joué du Pinter, du Copi, entre autres. Mais cela ne l’a pas empêché d’écrire et de jouer ses propres spectacles d’humour.

Après On n’est pas des chiens et Vivant, deux one man shows couronnés de succès, il présente son troisième bébé, Après moi le déluge, à la Comédie-Odéon, du 2 au 6 avril.

Dans ce nouvel opus, il poursuit le travail d’incarnation de personnages qui lui est si cher, faisant la part belle à une écriture ciselée et à une grande théâtralité. Il parle de l’humain : il en dissèque les failles, se joue de ses rêves, bien souvent déchus, ou s’amuse de ses renoncements.

Il accompagne ses personnages avec tendresse et humour dans cette quête de sens en leur donnant une voix, un corps et une respiration qui leur sont propres. On a hâte de voir s’animer cette nouvelle galerie de portraits.

Après moi le déluge – Du 2 au 6 avril à la Comédie-Odéon