Jazz Chick et classique bon genre

Véritable légende du piano jazz et de ses évolutions, l’apport à la musique moderne de Chick Corea est immense.

Révélé à la fin des années 60 aux côtés de Stan Getz puis Miles Davis, il est un pionnier dans l’utilisation des claviers électriques (Fender Rhodes, synthétiseurs) et un des principaux initiateurs des tendances modernes du jazz (jazz-rock, fusion…), n’hésitant pas à tisser des liens entre musiques traditionnelles, pop et son domaine de prédilection, notamment à travers ses nombreuses collaborations (Bobby McFerrin, Béla Fleck…).

Principalement associé au jazz pour le grand public, Chick Corea a pourtant toujours conservé des liens étroits avec le répertoire classique en mâtinant sa musique d’influences puisées chez Bartók, Stravinski, Ravel… jusqu’à enregistrer des versions revisitées de concertos de Mozart avec orchestre et en compagnie du vocaliste Bobby McFerrin.

Compositeur prolixe et audacieux, Corea crée dans les années 80 et 90 plusieurs pièces de musique de chambre échappant au domaine jazz par leur forme et leur instrumentation.

Science de l’écriture

C’est le cas du Septet (en cinq mouvements) enregistré en 1985 pour le label ECM. Le pianiste américain, décédé en 2021, y distille sa science de l’écriture et de l’instrumentation dans une esthétique qui rappelle par moments la musique française du XXe siècle ou De Falla. Il interprète lui-même au piano l’œuvre, intégralement écrite, en compagnie d’un quatuor à cordes, une flûte et un cor d’harmonie.

Quelques années auparavant, Corea gravait – cette fois-ci en collaboration avec le vibraphoniste Gary Burton – le sublime Lyric Suite for Sextet. D’inspiration classique là aussi, cette pièce se distingue du Septet par l’incursion de passages plus jazz, voire improvisés par Burton et lui, et d’autres strictement orchestrés pour le duo accompagné d’un quatuor à cordes.

Ce sont ces deux curiosités, ô combien dignes d’intérêt, que nous propose de redécouvrir l’Opéra Underground grâce à un casting hybride composé de musiciens classique et jazz constitué pour l’occasion.

Chick Corea, Septet et Lyric Suite for Sextet –Vendredi 9 à 20 h et dimanche 11 juin à 19 h, à l’amphithéâtre de l’opéra de Lyon