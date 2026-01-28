C'est officiel, le festival de musiques électroniques et indépendantes "Nuits Sonores" fera danser Lyon du 13 au 17 mai prochain. Anamanaguchi, Urumi, ou encore 808 State, Lyon Capitale vous dévoile la programmation 2026.

La 23e édition des Nuits Sonores se précise. Après avoir déjà annoncé les noms de 808 State, Acid Arab, ou encore, Fat Dog, l'organisation du festival lève le voile sur le reste de sa programmation 2026 : "Une programmation qui n'a pas peur de prendre des risques", prévient la directrice des Nuits Sonores, Frédérique Joly.

Organisé du 13 au 17 mai prochain, le festival de musiques électroniques et indépendantes se tiendra dans plusieurs sites de la Métropole de Lyon, dont les Grandes Locos, Le Sucre, ou encore le Heat de Confluence. Au programme cette année : de la musique électronique, mais aussi des open-air, des débats, des workshops, ou encore des masterclass. Du côté des nouveaux noms révélés, se trouvent des têtes d'affiche, des habitués du festival, des artistes locaux, des marqueurs historiques, ou encore, des figures de la Rave. Bref, il devrait y en avoir pour tous les goûts....

Latino, frapcore, jazz...

Comme chaque année, le festival mettra en avant des artistes plus ou moins connus, locaux et internationaux, sélectionnés pour leur engagement et leur originalité : "Nos choix se sont faits en rapport au social, à la politique, au territoire (...) Nous avons choisi des artistes pour leurs idées, pour leurs engagements...", explique Pierre Zeimet, directeur artistique de l'événement. Du groupe américain Anamanaguchi, au trio jazz lyonnais Shibuuya, les artistes qui fouleront les scènes des Nuits Sonores ont notamment été choisis autour de six thématiques précises.

La première thématique ? L'esthétique du processus : "L'idée est de présenter cinq artistes ayant fait de leur processus de création un message politique à part entière", explique la direction artistique des Nuits Sonores. Ont été sélectionnés sur ce critères, l'artiste DJ Dave, ou encore le groupe Anamanaguchi, connu pour utiliser de vieilles game-boy en tant qu'instrument. Autres thématiques abordées : le retour de la musique latino traditionnelle, transformée en son électronique, avec les artistes sud-américains Bclip, ou encore Mochakk ; la musique frapcore, un mélange de rap français et de techno hardcore qui fera intervenir l'artiste Von Bikrav, ou la française Urumi remarquée pour ses remix reprenant Zola, la Fève ou Théodora. Les artistes locaux auront aussi leur place au sein du festival, parmi eux le trio jazz lyonnais Shibuuya, ou l'artiste drômois qui combine son synthétiseur à sa clarinette, Goupile.

Introspection et récits culturels

La mémoire sonore sera également mise à l'honneur à travers des récits traditionnels réincarnés, notamment par le duo de rap marocain "Aita mon amour", ou Adiciatz et son répertoire de poésies occitanes. La dernière thématique abordée lors du festival surfera sur le temps long et l'introspection. Les scènes du festival accueilleront alors plusieurs longues prestations, dont les sept heures d'improvisation de WSNWG : "Un moment pour réapprendre à se concentrer en fermant les yeux et en se concentrant uniquement sur la musique", souligne la direction artistique.

Cette programmation sera complétée par deux concerts spéciaux : "L'objectif c'est de travailler avec des artistes qui ont une histoire spéciale avec le festival, ou, de les mettre en avant dans un contexte différent", expliquent les organisateurs. Les deux artistes en concert "spécial" ne seront d'autres que Kalimalone, une artiste affiliée à l'électro acoustique qui se produira à la Chapelle de la Trinité, et Baby Volcano, une artiste mélangeant reggaeton, hyperpop et musiques alternatives qui présentera une sorte de comédie musicale "punk" aux Subsistances.

Débats sur l'indépendance

En plus des shows musicaux, les Nuits Sonores réitèreront leur programme de débat d'idées "Nuits Sonores Lab". Cette année, le débat tournera autour de l'indépendance des festivals et des médias, face au rachat des grands groupes. Alimentés tout au long de l'événement, les "Nuits Sonores Lab" feront intervenir des artistes, des penseurs, des militants, des auteurs et des journalistes : "Une invitation à penser collectif, à échanger avec son voisin, à créer du lien et à étendre son réseau", indique Juliette Josse, programmatrice du débat.

L'organisation annonce que le reste de la programmation sera bientôt dévoilée. En attendant, la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Les places sont valables sous forme de billet à l'unité ou en "Day pass", à des prix variant entre 36 et 135 euros suivant le nombre de jours réservés.

Lire aussi : 808 State, Acib Arab.. Les Nuits Sonores 2026 se dévoilent